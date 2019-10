Egalité homme-femme : des élèves de l'école Charles Andrei de Bastia vers la candidature au Parlement des enfants

Ce mardi 8 octobre l’équipe du CIDFF (centre d’information sur les droits de femmes et des familles) de Haute Corse a rencontré pour la première fois les élèves de la classe de cours moyen deuxième année CM2 de l’école Charles Andrei. Encadrés par madame Fleury, leur enseignante, ils vont candidater auprès du Directeur académique des services de l’Éducation nationale, au Parlement des enfants.







Cette opération annuelle menée par l'Assemblée nationale en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, propose à des élèves de classes de CM2 de rédiger une proposition sur un thème donné.







Chaque année un thème nouveau est choisi et pour 2019 c’est le thème de » l’égalité entre les Femmes et les Hommes » qui a été retenu.







« Mme Fleury nous a sollicitées pour intervenir sur ce sujet - explique Florence Grilli présidente du CIDFF association qui a pour objet de favoriser la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de de développer et/ou mettre en œuvre toute action en matière de lutte contre les discriminations et toutes formes de violences faites aux femmes. »







« L’objectif - continue la présidente - était donc, d’échanger avec les élèves, susciter, accompagner et affiner leur réflexion sur l’égalité car s’ils sont retenus ils vont argumenter une des inégalités évoquée et qui les touche et rédiger une proposition de loi comprenant au maximum quatre articles…comme de vrais députés. »







« Nous avons ainsi abordé avec des élèves vifs, intéressants surprenants, motivés… les enjeux de la mixité fille/garçon notamment en matière d’éducation, d'orientation, de prévention des préjugés sexistes et de lutte contre les discriminations. Lors de notre prochaine rencontre nous poursuivrons la discussion qui doit leur apprendre ce qu’est le débat démocratique et espérons que cette sympathique classe visitera l’assemblée Nationale….sort réservé aux classes finalistes. »











La proposition de loi lauréate peut être reprise par le député de la circonscription concernée, qui la dépose en son nom personnel sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Ce texte fait alors l’objet d’une procédure d’examen comme toute autre proposition de loi.











Quatre propositions de loi issues du Parlement des enfants sont ainsi devenues des lois de la République :



- la loi n° 96‑1238 du 30 décembre 1996, relative au maintien des liens entre frères et sœurs,



- la loi n° 98-381 du 14 mai 1998 permettant à l’enfant orphelin de participer au conseil de famille,



- la loi n° 99‑478 du 9 juin 1999 visant à inciter au respect des droits de l’enfant dans le monde, notamment lors de l’achat des fournitures scolaires,



- la loi n° 2000‑197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants.







Le 12e Parlement des enfants qui s’est tenu le 11 juin 2005, s’est conclu par l’adoption d’une proposition de loi visant visant à lutter contre la pollution due aux sacs plastique en rendant obligatoire l’utilisation de sacs uniquement biodégradables. Ces dispositions ont été reprises dans l’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.