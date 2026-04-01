Éducation : la carte scolaire au cœur des échanges à l’Assemblée de Corse

Ce lundi, lors de la séance de questions orales de l’Assemblée de Corse, les problématiques soulevées par la carte scolaire dans le premier et le second degrés ont été portées dans l'hémicycle par Saveriu Luciani, au nom du groupe Avanzemu. Une intervention marquée par une inquiétude forte autour des suppressions de postes et de leurs conséquences sur le service public d’éducation en Corse.



L’élu a d’abord dressé un constat qu’il juge préoccupant, en s’appuyant sur les chiffres annoncés pour la prochaine rentrée. « Le constat est clair : malgré une baisse démographique connue et anticipée (…) les choix opérés se traduisent par des suppressions de postes, des fermetures de classes et une dégradation progressive des conditions d’enseignement. »



Dans son intervention, Saveriu Luciani a insisté sur la fragilisation du maillage scolaire, notamment en milieu rural. « Dans le premier degré, de nombreuses écoles, notamment en milieu rural, sont fragilisées, remettant en cause l’équilibre territorial et l’accès de tous à un service public de proximité. Dans le second degré, les dotations restent sous tension, ce qui limite les dédoublements, les options et les dispositifs d’accompagnement pourtant essentiels à la réussite des élèves. »



Au-delà des moyens, il a souligné les conséquences sur les politiques éducatives portées en Corse. « Les suppressions de postes entraîneront également des difficultés dans la mise en œuvre et la généralisation de la stratégie d’apprentissage linguistique, bilingue et immersive. »



Garantir l’égalité des chances



Puis, s’adressant directement à l’Exécutif, il a demandé une position claire sur les décisions prises à l’échelle nationale. « Quelle est aujourd’hui la position de l’Exécutif de Corse face à ces décisions unilatérales et subies ? Quelles démarches engagez-vous pour que nous ayons des moyens pour l’école corse qui soient en rapport avec le plan Scola 2030 ? »



Enfin, il a conclu sur l’enjeu de fond : « L’enjeu est majeur : il ne s’agit pas seulement de gestion administrative, mais de garantir l’égalité des chances, la qualité du service public d’éducation et l’avenir de la jeunesse d’un peuple. »



En réponse, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, de l’éducation, a partagé les inquiétudes exprimées, tout en défendant la position et les actions de la Collectivité de Corse face à l’État. « Votre question touche un enjeu essentiel (…) : l’avenir de notre jeunesse, de l’égalité des chances et de la capacité de notre île à disposer d’un service public d’éducation qui réponde réellement à ses besoins et à ses spécificités». « La Collectivité de Corse partage pleinement les inquiétudes exprimées quant à l’évolution de la carte scolaire, quant aux suppressions de postes annoncées et aux conséquences qu’elles entraînent sur les conditions d’enseignement, l’équilibre territorial et la continuité du service public », a-t-elle indiqué.