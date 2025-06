Écrans, attention danger : les "promeneurs du Net" en mission à Bastia

Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, orienter, soutenir tels sont les objectifs des « Promeneurs du Net », qui se veulent une autre manière d’être en relation avec les jeunes sur Internet. Selon une étude 80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ? : Les « Promeneurs du Net » répondent à ces questions.



L’action est menée par les Caisses d’Allocations familiales des différents départements. En Haute-Corse, la CAF a choisi d’expérimenter et développer ce nouvel outil avec l’objectif de répondre aux enjeux du numérique auprès de la jeunesse de son territoire. Depuis 2017, la coordination et le déploiement du dispositif sont animés par l’association OPRA. En 2018, le dispositif a formé ses premiers « Promeneurs » en Haute-Corse avec pour charge d’investir l’espace public numérique, pour entrer en relation avec les jeunes et/ou les parents. «C’était une première en Haute-Corse et la CAF, qui finance l’opération, avait choisi Opra pour coordonner le réseau des Promeneurs du net» souligne Françoise Huguet, directrice de la structure installée depuis des années dans les quartiers sud de Bastia.



Plusieurs intervenants étaient ainsi présents ce mercredi après-midi : le CCAS, le Centre social du Fiumaltu, La Fabrique citoyenne de L’Île Rousse, EMAHO, Leïa. « Autour d’OPRA, nos Promeneurs ont des missions, une présence en ligne ou en présentiel, autour de différentes activités. Cette journée sans écran a pour but de montrer aux jeunes et à leurs parents qu’on peut très bien se distraire sans écran et à moindre coût. En dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image».





Jeu des 7 familles, puzzle, scrabble, dessin…

Sur place tout au long de l’après-midi, retour aux sources avec parties de cartes, jeu des 7 familles, Dames, Monopoly, scrabble, puzzle… jeux en bois avec la ludothèque, activités manuelles avec le CCAS et Opra, jeux de rôles… Leïa proposait ainsi « Horizon gam », un jeu de l’oie, géant, interactif, intergénérationnel. « Ce jeu permet de discuter, aborder certaines questions de manière ludique» explique Saveria Morazzani, médiatrice de l’association partenaire. « Sans écran on voit la vie autrement. Ok pour les écrans mais avec des règles, selon l’âge, selon les heures. Des troubles peuvent apparaitre si l’on abuse des écrans : Trouble du comportement, du sommeil, de l’alimentation, de la vision, de la concentration, isolement. On peut d’ailleurs installer une application sur son téléphone qui permet de limiter le temps d’écrans. Et sans les écrans, les activités sont innombrables notamment en famille ».



Le CCAS avait lui opté pour la sensibilisation, toujours de façon très ludique, à l’environnement.

Organiser cette opération dans un parc n’était pas anodin pour Françoise Huguet « C’est un lieu de passage, de rencontres, les jeunes et les moins jeunes le fréquentent et toutes les activités que nous proposons cet après-midi doivent inspirer les parents. En dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image ». A voir les larges sourires, les éclats de rire des uns et des autres, l'opération a été une réussite.