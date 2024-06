Eaux de baignade en Corse : une très bonne qualité d’ensemble mais…

Cet été en Corse, pas de doute à avoir avant de plonger.

Ce bilan global souligne particulièrement la très bonne qualité des baignades en eaux maritimes.

D'après les prélèvements et analyses réalisées par les services de l'Agence Régionale de Santé de Corse, l'ensemble des sites de baignade sur l'ile sont d'excellente qualité. Les 1800 contrôles (en moyenne 8 par point de contrôle) ) réalisés de la mi-juin à la mi-septembre 2023 sur les 230 sites de baignades dont 55 en eau douce (rivières, lacs) et 173 en mer ont montré que le 93% des baignades en Corse sont conformes aux exigences européennes de qualité.

Toutefois, la situation est plus mitigée pour les sites en eau douce, où seuls 26 % sont classés en excellente qualité, comparés à 92 % pour les zones de baignade en mer. L'ARS explique que cette disparité "s'accentue aux abords des embouchures et en fin de saison, lorsque le niveau des cours d'eau baisse, augmentant ainsi les risques de contamination."





Plus d'une dizaine de sites à éviter

Malgré ces résultats généraux positifs, des précautions restent nécessaires. À la suite des analyses de la saison 2023, plusieurs sites ont été identifiés comme présentant des dégradations de la qualité de l'eau ou des risques pour la sécurité des baigneurs.

Ainsi, la baignade est actuellement interdite ou fortement déconseillée dans des endroits spécifiques. En Corse-du-Sud sur un tronçon du Taravo entre le « Pont de Piconca » sur la commune de Corrano et le « Pont de Pinu » sur celle de Ciamanacce, au niveau du « Ponte-Vecchio » à Bastelica, du « Pont de Cuttoli » à Cuttoli-Corticchiato, du « Pont du Liamone » communes de Coggia et Casaglione, du « Pont de Peri » à Peri, du site « Alzu-di-Gallina » à Porto-Vecchio et de la « Plage de Ghjirlatu-Girolata » à Osani.

En Haute-Corse au niveau de la « Base Nautique » à Aléria (le site n’est toutefois pas considéré comme un site de baignade mais correspond uniquement à un site de loisir nautique), du « Pont Acitaja » à Penta di Casinca, du site « Ernella-Base Kayak » à Giuncaggio, du « Pont du Chemin de Fer » à Morosaglia, du « Pont Mulendina » à Moltifao, du « Pont Elleracce » à Murato, du « Pont Génois » à Olmeta di Tuda et du site des « Minelli » sur la commune de Ville d Pietrabugno. "Les non-conformités ponctuelles font par ailleurs l’objet de demande de fermetures temporaires de la baignade, le temps de retrouver une situation sanitaire satisfaisante." détaille l'ARS.