EN IMAGES - Un beau succès pour la 1ère montée historique Ville di Paraso - Speloncato

"Ça fait longtemps que l’on n’était pas venu à E Ville où il y a des gens passionnés. Nous sommes montés faire une démonstration en côte, pour une montée historique, sur 4,5 kilomètres", explique Jean-Pierre Taddei, de Machja Mutori qui avec Strade Mutori Balanini a organisé l'événement qui a rassemblée des centaines de visiteurs.



Du côté des municipalités, recevoir cette nouvelle démonstration est une véritable fierté, surtout pour William Monti-Rossi, maire de Ville de Paraso et Jean-François Poli, maire de U Spuncatu, tous deux amateurs de belles voitures. "Je suis très content, car je suis féru de sport mécanique. Mais ce qui est bien c’est que ça se déroule dans le rural. Aujourd’hui il n’y a plus de montée historique. Il y en avait une il y a quelque temps à Montemaiò, mais depuis plus rien. C’est un événement porté par Strade Mutori Balanini et aidé par Machja Mutori pour le côté logistique. Je tenais à remercier la famille Rossi qui m’a prêté une voiture d’exception. Et j’espère que cet événement perdurera", se réjouit William Monti-Rossi, au volant de l’emblématique Clio Williams.



Du côté de Speloncato, l’enthousiasme est également de mise. "C’est une belle épreuve. Nous accueillons traditionnellement une éprouve du rallye de Balagne et pour moi qui suis un passionné de sport auto et de Formule 1, c’est de nouveau un réel plaisir. Accueillir toutes ces belles voitures entretenues nous remémore le passé lorsque la spéciale du tour de Corse traversait U Spuncatu" ajoute Jean-François Poli.



Une montée historique est un des moyens pour faire rouler en toute sécurité, sur une route fermée, toutes ces voitures qui sont dans les garages. "Chacun roule à la vitesse qui lui convient. Il n’y a pas de chrono" ajoute Jean-Pierre Taddei.

Déjà organisatrice de la montée historique de u Borgu, Campile et de la Porta, l’association Machja Mutori, est venue en aide pour l’organisation de cette 1re montée qui a réuni environ 70 voitures des années 70 jusqu’aux années 90 avec à leurs bords et des équipages de tous les âges.



"Notre motivation première est de faire vivre et revivre nos anciennes routes, notre patrimoine, i nostri lochi antichi et de promouvoir notre arrière-pays, faire vivre les villages avec des événements en avant ou en arrière saison tel que celui-ci. Faire rouler de vieilles voitures sur d’anciens parcours, faire vivre cet esprit que l’on a tendance à perdre. C’est l’occasion de se délocaliser et de venir en aide à d’autres associations, comme Strade Mutori Balanini," précise Guillaume Bousquet, président de Machja Mutori.





Un beau succès pour cette première édition qui en appelle d'autres.