EN IMAGES - Sécurité routière et addictions : un "escape game" au collège du Stiletto

Divertissement à succès, l’Escape Game est un jeu qui se pratique à plusieurs. Enfermés dans une salle symbolisant un lieu clos (un château, un bateau de pirates, une pyramide égyptienne, une prison, une planète lointaine…) les participants doivent collaborer pour mener l’enquête et résoudre en un temps limité les énigmes qui leur permettront de s’échapper. Réflexion, entraide, imagination et rires, l’Escape Game permet à tous les publics de passer un moment fun et stimulant





"L'escape game" du collège du Stiletto n'est pas de ce style.

Il a, en effet a pour objectifs de sensibiliser par de nouveaux moyens et réinventer les manières d’apprendre les bons comportements.

Il s'agit de décrypter les risques par le jeu : lutte contre le téléphone, l'alcool et la vitesse au volant, les risques liés à la consommation de stupéfiants, respect du code de la route et de rendre acteur l’élève de sa sécurité et de celle des autres.

Il comprend par lui-même, en déchiffrant de nombreux rébus et énigmes et en collectant de multiples indices.

L’élève, sensibilisé, adoptera ensuite les bons réflexes sur la route.



En Corse-du-Sud, 4 établissements scolaires ont pu bénéficier de cette action depuis le début de l’année.

François Chazot, directeur de cabinet du préfet de Corse, a présidé à ce lancement.