EN IMAGES - La dernière Super Lune de l'année vue de Corse

MV le Vendredi 8 Mai 2020 à 11:55

La Flower Moon, la dernière Super Lune de l'année 2020, était visible dans le ciel d'une grande partie du monde la nuit dernière. A 357.000 kilomètres de la Terre, elle est apparue plus grosse et plus brillante qu'à l'accoutumée. Il s'agissait de la troisième "Super Lune" de 2020.

Voici vos photos

