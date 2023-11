EN IMAGES - L’hommage de la base navale d’Aspretto aux marins de la "Marie Mad"

Dans la nuit du 23 au 24 novembre 1943, le dragueur de mines "Marie Mad", naviguant au cœur du golfe d'Ajaccio, non loin de la pointe des Sette Nave à l'Isolella, disparaît dans l'obscurité. Ce n'est que le lendemain qu'une équipe de la marine a été dépêchée sur les lieux, découvrant des brassières de sauvetage et de nombreux débris à la surface de l'eau. Les témoignages des riverains ont rapidement révélé le drame : une explosion puissante a déchiré le navire. Les 24 membres d'équipage et leur commandant, Louis le Goff, ont sombré avec le navire de 38 mètres, heurtant une mine flottante.

En 2008, une stèle a été érigée sur la place venteuse de la base d'Aspretto pour commémorer cette tragédie. Ce jeudi, comme chaque année, une cérémonie eu lieu en mer sur le lieu du drame où des gerbes ont été déposées en mémoire des 24 marins disparus. En suite le commandant la Marine en Corse a président une cérémonie militaire avant la cérémonie religieuse qui a rassemblé de nombreuses autorités civiles et militaires ainsi que des représentants des associations d'Anciens Combattants.