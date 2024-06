Tribune de la Ligue des droits de l'homme Corse : « Contre l’extrême-droite, votons un autre avenir »



"Nous vivons une situation politique dangereuse. Après l’élection européenne, l’extrême-droite se positionne en tête des forces politiques françaises. Au Rassemblement national qui se cache derrière une dédiabolisation trompeuse s’ajoute le vote de Reconquête. Dans ce contexte, le président de la République a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale et d’organiser des élections législatives anticipées à marche forcée. Désormais, l’hypothèse d’une arrivée au pouvoir du Rn devient plausible.

La ligue des droits de l’Homme n’oublie pas les mobilisations contre la loi xénophobe « immigration – asile » portée par le gouvernement actuel et inspirée du programme du Rn et de son projet raciste, la priorité nationale qui vise à institutionnaliser l’inégalité au cœur de notre vie quotidienne.

Les présidents d’université dont le président de l’université de Corse se sont élevés contre la limitation des aides sociales des étudiants étrangers et un surcoût de leurs frais d’inscription. De nombreux personnels soignants insulaires ont refusé la suppression de l’aide médicale des étrangers. Les associations caritatives et de travail social tels le secours catholique et la fédération des acteurs de la solidarité PACA-Corse ont dénoncé le non-accès à l’hébergement d’urgence, et sa conséquence le sans-abrisme, pour les étrangers n’ayant pas les « bons papiers ».

Certains candidats aux législatives anticipées annoncent vouloir débattre de l’immigration. S’il s’agit une nouvelle fois de faire porter la responsabilité de la crise sociale, de l’insécurité sur les immigrés et les étrangers, il est fort à parier que l’extrême-droite sortira renforcée de ce débat comme cela est le cas depuis plusieurs décennies. Dans ce domaine, Jean-Marie Le Pen a raison « les électeurs préfèreront toujours l’original à la copie ».

S’il s’agit de répondre à la crise sociale par des mesures de redistribution des richesses avec la taxation des superprofits, par une augmentation des salaires et des pensions, par un rattrapage en matière de logement social, par le droit à une régularisation pour tous les travailleurs et travailleuses étranger-es sans papier, par le développement d’une économie productive en lieu et place d’une économie résidentielle et de la rente, par des réponses apportées aux besoins sociaux et à l’urgence environnementale, par le retrait de la contre-réforme des retraites, du RSA et de l’assurance chômage, par des investissements massifs dans les services publics de la santé, de la justice, de l’école, de la prise en charge de la dépendance, par des politiques effectives d’égalité femmes-hommes… Alors nous répondrons aux colères qui se sont exprimées lors de l’élection européenne contre des politiques publiques néolibérales et une insécurité sociale pour de plus en plus de personnes.

S’il s’agit de répondre à la reconnaissance de la singularité corse dans la Constitution et de rechercher les voies d’un apaisement durable entre la Corse et la République par une plus grande responsabilité donnée aux Corses dans le cadre d’une autonomie, alors le Rn qui s’est opposé à ce débat avant même toute discussion, ne peut aujourd’hui prétendre porter cette aspiration.

Si nous répondons aux dérives autoritaires et au mépris d’un présidentialisme exacerbé par un fonctionnement normal du dialogue social, des institutions élues et par un développement de la démocratie participative… Alors nous répondrons au dégagisme qui s’est aussi exprimé lors de l’élection européenne.

Contre l’extrême-droite menaçante, il n’y a pas de fatalité. La ligue des droits de l’Homme appelle à la mobilisation en participant aux rassemblements organisés par les syndicats ces jours prochains. Elle appelle les Corses à participer aux élections pour faire barrage à l’extrême-droite en votant les candidats et les candidates qui exprimeront sans ambiguïté leur refus du racisme et des discriminations à la fois en principe mais aussi concrètement avec des propositions qui permettront d’améliorer la vie de chacun, de faire reculer la pauvreté, les inégalités, de faire vivre la fraternité et de développer la démocratie."