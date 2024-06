Législatives 2024 en Corse : échos de campagne

À l'approche des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, Jean-Baptiste Michon, président de la CAPEB Corse du Sud, exprime ses inquiétudes concernant l'arrêt des travaux législatifs et réglementaires suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale. Il souligne les conséquences négatives pour l'activité des entreprises artisanales du bâtiment, essentielles pour les transitions économiques, environnementales et sociales.





Dans un communiqué Jean-Baptiste Michon insiste sur le caractère apolitique de la CAPEB 2A, affirmant que l'organisation n'a pas vocation à favoriser un candidat en particulier. Cependant, il attend que les candidats intègrent dans leurs programmes les dynamiques nécessaires à l'intérêt général. "La dissolution de l'Assemblée Nationale met à mal notre capacité collective à être au rendez-vous des différentes transitions décisives pour l’avenir de notre société", déclare-t-il.





Le président rappelle l'importance du projet de loi de simplification de la vie économique, qui comportait des mesures significatives pour les artisans, telles que la suppression d'obligations administratives et la facilitation de l'accès aux marchés publics. "La simplification de la qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et de son accès en VAE était attendue avec impatience par les entreprises artisanales du bâtiment", souligne Michon. Ces réformes sont indispensables pour renforcer l'accès des artisans aux marchés de la rénovation et atteindre l'objectif de massification des rénovations.



Michon met également en lumière la situation particulière de la Corse en tant que zone non interconnectée (ZNI). "Il est important que la décarbonation des bâtiments et la rénovation énergétique des logements soient réalisées par des entreprises avec un savoir-faire reconnu, qui emploient de la main d'œuvre locale et qui font vivre le tissu économique local", explique-t-il. Il se dit vigilant quant à l'implication des candidats pour défendre les intérêts des artisans et PME du bâtiment, qui constituent une part significative de la richesse économique de la Corse.



Des défis accrus par la crise



Les entreprises artisanales, déjà en difficulté avant la crise sanitaire, ont vu leur situation s'aggraver. Elles ont dû autofinancer les effets de la crise et des conflits ayant conduit à une hausse des prix des matériaux et de l'énergie. "La baisse du pouvoir d'achat de la majorité des entreprises et de la population n’a fait qu’aggraver des situations déjà compliquées", constate Michon.



Le président de la CAPEB Corse du Sud rappelle l'importance de former les jeunes à des métiers porteurs de sens et leur permettant de vivre dignement. "Les métiers du bâtiment, notamment dans le domaine de la rénovation et des économies d’énergie, ont encore de l’avenir", affirme-t-il, tout en avertissant que les décisions politiques ne doivent pas être déconnectées des réalités du terrain.



Enfin, il appelle les candidats aux élections législatives à prendre en considération la voix des entreprises artisanales du bâtiment, souvent inaudibles mais essentielles à l'économie locale. "Toutes ces réformes sont aujourd’hui mises brutalement à l’arrêt. La CAPEB formule le vœu que ces chantiers soient repris dans les plus brefs délais, une fois le scrutin passé", conclut-il.