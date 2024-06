Bilan positif pour le dispositif de paiement immédiat des amendes à Ajaccio

Six mois après l'introduction des boîtiers mobiles de paiement des amendes (MPos) à Ajaccio, la direction interdépartementale de police nationale de Corse-du-Sud rapporte des résultats encourageants.



Déployé en décembre 2023, ce dispositif a permis aux policiers d'encaisser directement les amendes des contrevenants. Entre janvier et mai 2024, 319 paiements immédiats ont été enregistrés, montrant une progression constante.



Les policiers rapportent que le dispositif est bien compris et accepté par la population, qui apprécie la simplification et la réduction du risque de majoration des amendes. Près de la moitié des infractions éligibles sont réglées immédiatement par carte bancaire.



Ce système, qui permet une amende minorée (par exemple, une amende de 135 € réduite à 90 € pour paiement immédiat), facilite le traitement administratif et accentue la prise de conscience des automobilistes quant à leurs infractions.