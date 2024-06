Du 17 au 28 juin, Corsica linea accueillera quinze élèves de seconde pour un stage d’immersion totale dans les métiers du maritime. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des nouveaux stages obligatoires pour les classes de seconde générale et technologique, instaurés à partir de juin 2024. Les lycéens ont été sélectionnés via la plateforme nationale "1 jeune 1 solution".

Pendant deux semaines, ces élèves auront l’occasion unique de plonger dans l’univers quotidien de la compagnie maritime. Accompagnés des 65 collaborateurs du siège de CORSICA linea, ils découvriront un large éventail de métiers et de services : directions supports (juridique, ressources humaines, achats, communication et marketing, armement), agences portuaires et métiers embarqués (officiers et marins à bord des navires à quai).



Le programme de stage mettra l’accent sur les transitions environnementales et numériques, qui sont au cœur des métiers de demain. Les stagiaires participeront à une fresque du climat pour se sensibiliser aux questions environnementales. En partenariat avec le centre de formation Aflokkat, ils bénéficieront également d’un atelier sur l’utilisation de l’intelligence artificielle en entreprise.



Un projet final innovant

À l’issue de leur stage, les élèves devront présenter un exposé sur la manière dont l’intelligence artificielle peut stimuler la créativité et l’innovation au sein de CORSICA linea. Cette présentation permettra de mettre en lumière la diversité des métiers découverts et d’illustrer l’importance de l’innovation dans le secteur maritime.



Pierre-Antoine Villanova, Directeur général de CORSICA linea, souligne l’importance de cet engagement : "Nous sommes l’un des premiers employeurs et un acteur économique emblématique de la Corse. Il nous semblait évident de nous engager pleinement pour ces nouveaux stages de seconde. C’est une véritable opportunité pour les élèves de découvrir des métiers et de mieux comprendre le monde de l’entreprise. Leur orientation se décide de plus en plus tôt, il est donc crucial de les aider à faire des choix éclairés pour leur avenir professionnel. Ce sont nos collaborateurs de demain, et nous avons aussi beaucoup à apprendre de leur regard neuf et inspirant !"



Ces stages s’inscrivent dans une tradition d’engagement de CORSICA linea pour le développement de la filière maritime en Corse. La compagnie collabore avec le lycée maritime de Bastia, accueillant chaque année des élèves des classes de commerce/pêche et électromécanique pour un stage d’amarinage. Elle reçoit également des stagiaires en spécialités marine de commerce et mécanique, et promeut la création d’une filière de formation d’officiers en Corse.



Partenariat avec l’Académie de Corse

En outre, CORSICA linea entretient un partenariat avec l’Académie de Corse. Des officiers et marins interviennent régulièrement auprès des collégiens et lycéens pour présenter la marine marchande et encourager l’orientation vers les métiers de la mer.