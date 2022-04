EN IMAGES - Dunes du Prunete : un aménagement réussi dans un site d’exception 

Les Dunes de Prunete sont un lieu quelque peu magique : situé au débouché de différentes rivières – le Prunellu, le Chebbia et l'Alesani –, elles forment une « mosaïque de milieux naturels d’une grande richesse floristique et faunistique » explique le Conservatoire d’espaces naturels Corse.Quoi d’étonnant alors si ce site est classé Natura 2000 ? La faune y est exceptionnelle : tortues d'Hermann, et cistudes d’Europe, couleuvres, lézards de Sicile et Tyrrhénien, renards, sangliers, lièvres et belettes y ont élu domicile. La flore également. « On compte plusieurs kilomètres de façade littorale, explique Eric Marchetti, responsable du pôle environnement à la Communauté de communes. Dans la partie située au sud de la Chebbia, se trouvent des dunes perchées qui ont dix à douze mètres de haut, fixées par une végétation dont l’habitat est remarquable. Les marais de Caniccia présentent également une belle biodiversité. On trouve notamment, en ripisylves, des arbustes remarquables : les gattiliers…»Depuis la création de la station de dépollution, vers 2015-2017, la qualité du sol s’est en effet fortement améliorée, contribuant à renforcer la biodiversité.Cette richesse en fait également un lieu de passage privilégié pour nombre d’oiseaux migrateurs : y font régulièrement escale cinq espèces d’hirondelles, les busards des roseaux ou encore les guêpiers d’Europe aux vives couleurs dont les spectaculaires passages, au printemps, regroupent parfois des centaines d’individus : le 30 avril 2021, on en a compté pas moins de 2514 !Remontant d’Afrique, ces oiseaux passent par la Sardaigne, puis empruntent la plaine orientale, avant de bifurquer vers l’Italie en passant par les îles Toscanes – Elbe, Montecristo... Dans ce schéma, et de par sa forme en entonnoir, le site de Prunete est un couloir migratoire stratégique. Il présente tellement d’intérêt, du point de vue ornithologique, qu’en 2014, y est implanté un camp de suivi des oiseaux : fringilles, venturons corses, limicoles ou autres laridés, plus de 130 espèces y sont alors observées. Également le busard pâle, le faucon kobez ou le pipit à gorge rousse dont les flux migratoires très orientaux, touchent néanmoins la Corse. Ce camp sera abandonné quelques années avant d’être réactivé en 2018. Depuis, des comptages quotidiens y sont réalisés durant la période migratoire par des bénévoles qui s’y relaient de mars à mai, chaque année.C’est dans ce cadre privilégié qu’un parcours informatif et pédagogique vient d’être installé. Son objectif est de « sensibiliser les visiteurs du site à la préservation des zones humides et à l’importance du suivi de la migration qui permet de comprendre les effets du changement climatique sur les oiseaux migrateurs ».« Nous avons été sollicité par la DREAL – Direction régionale environnement, aménagement et logement –, pour faire des aménagements sur le site de Prunete dans le cadre du programme France Relance », explique Clémence Quenot, chargée de mission patrimoine naturel au sein du CEN. Un chemin mal carrossé que la Communauté de communes souhaitait transformer en voie douce, longe la Chebbia jusqu’à son embouchure : c’est l’opportunité de mettre en valeur cette zone humide. Un partenariat avec la Communauté de communes permet de boucler le financement du projet. Quatre panneaux sont implantés, jalonnant le parcours : un panneau de présentation générale, un autre expliquant ce que représente une zone humide et les comportements à adopter pour la préserver ; un troisième qui indique le camp de migration, enfin le dernier présentant la migration prénuptiale et les principales espèces d’oiseaux observables sur le site.A l’entrée de la zone de quiétude – pour ne pas effaroucher les animaux qui vivent sur le site – un solarium a été installé à destination des cistudes d’Europe : les tortues qui sont des animaux à sang froid, ont besoin en effet de se chauffer au soleil ! On peut les y observer en se dissimulant derrière une palissade de bois construite à cet effet. De petits gites ont également été fixés dans les arbres pour abriter des pipistrelles – des chauvesouris que l’on rencontre également ici, tout comme leur “cousine”, le petit rhinolophe.Le chemin dont l’accès est maintenant muni d’une barrière pour interdire la circulation des engins motorisés, devrait être aplani et recouvert de tuf après la saison. A son extrémité, en longeant le bord de mer vers le nord, on parvient à l’observatoire des oiseaux : un abri y a été aménagé pour les bénévoles, des passionnés qui, « de l’aube au coucher du soleil, scrutent la plage pour compter les oiseaux, dans ce spot européen qui prend de plus en plus d’ampleur », insiste le Président du CEN Corse. Ils sont épaulés par deux “services civiques”, Antoine et Nycolin, tout aussi passionnés, qui « font le relais entre le CEN et le public, et sensibilisent les promeneurs », explique Clémence Quenot.Le site est en effet déjà bien fréquenté, en particulier par des photographes animaliers et des groupes d’ornithologues amateurs avec qui les échanges sont nombreux. Ce nouvel aménagement qui invite à la promenade va sans doute séduire un nouveau public.