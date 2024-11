EN IMAGES. De la croix à l’autel : le mobilier de "SOS Calvaires" pour le pape François en Corse

L’association « SOS Calvaires », fondée en 1987 sous le nom d'« Amis des chapelles et calvaires de la région du Lion-d'Angers », est un acteur clé de la restauration du patrimoine religieux en France. Basée à Lion-d'Angers, dans le Maine-et-Loire, elle regroupe des milliers de passionnés et réunit près de 4 000 bénévoles répartis dans plus de 100 antennes à travers le pays. Depuis sa création, l’association a restauré plus de 14 000 calvaires, dont 400 en 2023, et intervient également pour remettre en état des statues et croix abîmées ou vandalisées.

Pour la visite du Pape François en Corse, le 15 décembre, l’association a été chargée de concevoir et de fabriquer le mobilier liturgique destiné à la cérémonie à Ajaccio. Ce mobilier, inspiré de l’espérance et de la mer, s'inscrit dans un projet exceptionnel pour l’association

, raconte Jeanne Cumet, chargée de communication pour « SOS Calvaires ».

En l’espace de deux mois, les artisans de l’association ont réalisé, dans leur atelier d’Angers, une croix en chêne de six mètres, avec une base en forme d’ancre de bateau, symbole de l’espérance. Ils ont également conçu un autel en pin de trois mètres par 1,5 mètre, un ambon pour les livres de prières, six fauteuils pour les cardinaux et évêques, ainsi que le fauteuil du Pape. Six artisans membres de l’association ont pris part à la fabrication, tandis qu’un forgeron bénévole a réalisé à la main neuf croix. Le coût total de la réalisation s’élève à 20 000 €, bien en deçà du prix qu’aurait facturé une entreprise de menuiserie traditionnelle :

, souligne Jeanne Cumet.