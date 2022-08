EN IMAGES - Crash du Pelican 36 à Calvi : une cérémonie d'hommage 17 ans après le drame

C’est pour perpétuer la mémoire de ce terrible accident, qu’une cérémonie du souvenir a eu lieu ce lundi 1er aout au centre d’incendie et de secours de Calvi en présence de nombreuses autorités civiles et militaires; Les honneurs étaient rendus par un piquet du CIS Calvi constitué notamment par la garde du jour et des cadres du bassin opérationnel de Balagne .



É taient égalemen t présents sur les rangs, d’ anciens sapeurs-pompiers ainsi que des représentants de l’ONF, des Forestiers-Sapeurs et de l’ UIISC 7 Brignoles conduits par le Capitaine Stalin .



La cérémonie a débuté par un rappel des faits, lu par le capitaine Stéphane Orticoni , chef du Cis Calvi, puis de nombreuses gerbes ont été déposées aux noms du SIS 2B, de l’ Amicale des Sapeurs-Pompiers de Calvi, de l’ UIISC 5 Corte, du président de la Collectivité de Corse , de la Préfecture de Haute-Corse et du Sénateur de Haute-Corse. Après quoi, le passage d’un Canadair au-dessus de la stèle commémorative donnait du sens et une dimension symbolique à l’engagement héroïque des « pompiers du ciel » dont chacun sait combien il demande d’abnégation et de courage.



Durant ce survol, l’ Abbé Ange-Michel Valery devait procéder à la bénédiction de la stèle. Un rafraîchissement offert par l’ Amicale des Sapeurs-pompiers de Calvi mettait un terme au déroulement de cette belle et émouvante cérémonie.