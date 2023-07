EN IMAGES - Corte : 200 enfants pour « E corse per i zitelli »

Les organisateurs avaient misé sur la participation de 150 enfants à cette première édition d’E Corse per i zitelli. Finalement, les enfants de 3 à 12 ans étaient bien plus nombreux ! « Nous avons failli manquer de médailles », s’exclamait Loïc Colonna tout heureux devant le succès de ces épreuves puisque un peu plus de 200 enfants se sont pressés sur la ligne de départ. Un départ qui a été plus ou moins perturbé par les parents voulant à tout prix être aux côtés de leur progéniture. Et on les comprend ! Mais le speaker officiel du Restonica Trail prenait cela avec le sourire et la macagna en martelant au micro « dépêchez-vous, sinon on va louper le départ de l’Ultra Trail ce soir à 23 heures ».