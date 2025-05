EN IMAGES - Calvi, capitale mondiale du trial le temps d’un week-end

Tout est prêt. "Ce sera un excellent week-end", confie Antoine Allegrini, cheville ouvrière de cette organisation millimétrée orchestrée par le Trial Moto Club de Balagne. Onze ans après avoir accueilli une manche à L’Île-Rousse, la Corse renoue avec l’élite mondiale.



Ce matin, plus de 100 pilotes, venus de 30 nations, ont investi la ville. Parmi eux, les meilleurs du monde. L’Espagnol Toni Bou, 18 fois champion du monde, est là. Les regards se posent aussi sur Hugo Dufrese, un des huit pilotes en catégorie élite : "C’est fou d’être ici. L’ambiance est incroyable. On a hâte d’attaquer", sourit-il. Plus loin, Roméo Piquet savoure sa première participation en Trial 2 : "C’est un rêve. Venir rouler en Corse après y avoir passé mes vacances enfant… J’ai encore du mal à y croire." Léo Safer, en TR3, n’en revient pas non plus : "Le décor est dingue. On est entre mer et montagne, on va repérer les zones demain… et viser la victoire."