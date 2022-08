EN IMAGES - A Aregnu, beau succès pour le retour de A Fiera di l'Amandulu

Après deux années blanches à cause des restrictions liées à la pandémie, samedi 6 et dimanche 7 aout la traditionnelle foire de de l'Amandier a fait son retour pour la plus grande joie de milliers de visiteurs passionnés par ce fruit emblématique.



L'événement a été inauguré samedi, en présence de nombreux acteurs locaux et personnalités politiques, et tout au long du week-end les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir de nombreux artisans insulaires, déguster quelques spécialités typiques, faire le tour du village à dos d'âne, mais surtout retrouver la convivialité qui avait tant manqué durant deux ans. "C'est une foire de l'Amandier qui reprend vie, avec des moments de convivialité et de partage. Nous remercions surtout les artisans et les membres du Foyer Rural d'Aregnu, son président, ses bénévoles" indique David Calassa, maire d'Aregnu.



De nombreux bénévoles qui ont en effet activement œuvré pour un retour en force de cette nouvelle édition, à laquelle la jeunesse aregninca a très volontiers collaboré. "Le but premier de cette foire c'est l'artisanat. Nous avons tout fait pour mettre en valeur l'artisanat et nous sommes également affiliés à la FFRACC, ce qui est une mesure de qualité et de sécurité pour les acheteurs" a ainsi rappelé Philippe Andreani, président du Foyer Rural d'Aregnu.



Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l'assemblée de Corse, avait fait le déplacement pour participer à l'inauguration. "Nous soulignons généralement ce qui ne va pas. Mais il nous faut surtout souligner ce qui va. Lorsque nous avons un Foyer Rural qui, contre vents et marées, tient plus de 25 ans, c'est qu'il y a une sacrée énergie, c'est que la stratégie a été bonne. C'hè una fiaccula!".



Deux jours où il était également et surtout question du devenir du jardin de la Corse et des arbres fruitiers en général face au réchauffement climatique, avec la présentation du livre "Un jardin fruitier pour demain" de Robert Kran. L'auteur a ainsi tenu une conférence afin d'échanger avec les visiteurs. "Je viens de sortir un livre, pour permettre d'adapter son verger au changement climatique.J'y ai expliqué toutes les manières que j'ai d'adapter de nouveaux arbres fruitiers qui viennent des régions tropicales, pour les acclimater au changement de température et à notre région".



Dans son jardin, "les jardins d'Avapessa", Robert Kran cultive ses arbres le plus naturellement possible. "Pas d'engrais chimiques, pas de traitements, même pas de traitements naturels. Je ne taille pratiquement pas. Rien n'est labouré, je laisse les herbes pousser jusqu'à mi-juin. Lorsque tout est sec, je fauche et je laisse tout sur place. Pour préserver la Biodiversité qui sert de paillage et plus tard le tout se décompose et nourrir le sol". Quelques bons conseils échangés qui sont aujourd'hui, plus que jamais, d'actualité. "Il faut respecter le cycle naturel. Pas de taille de fructification. Il faut accepter l'alternance. En ce moment nous arrosons très très peu.Essentiellement les jeunes arbres. Les autres, je les force à puiser l'eau au plus profond. Il y a tout de même des arbres qui souffrent cette année . Notamment mes 55 variétés de figuiers".



Du côté de l'organisation, les bénévoles étaient ravis de pouvoir enfin retrouver les nombreux visiteurs de la Fiera di l'Amandulu, en attendant les événements à venir. "Si nous voulons avancer sur nos projets et faire vivre nos villages nous devons tous travailler ensemble. A vita hè longa è corta , allora tutti inseme pè l’avvene di i nostri paesi è di a nostra cultura, longa vita à sta fiera di l’amandulu!" Concluait Philippe Andreani.