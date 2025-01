EN IMAGES - A Ajaccio, des Rois Mages en Cadillac et des enfants en fête pour l'Épiphanie

L’originalité de la célébration a séduit petits et grands. Près de mille participants se sont réunis ce dimanche à Ajaccio pour célébrer l’Épiphanie de manière inédite. L’événement a débuté par une reconstitution de l’arrivée des Rois Mages, venus symboliquement apporter leurs présents à l’Enfant-Jésus.



Dans un clin d’œil contemporain, les Rois Mages sont arrivés en Cadillac, sous les yeux émerveillés des enfants. Trois joueurs de l’ACA et du GFCA Volley, étaient les Rois, apportant une touche sportive et locale à cette mise en scène.