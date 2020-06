EN IMAGES - 2 500 personnes dans les rues d’Ajaccio pour demander davantage de moyens pour l’hôpital

Ce mardi 16 juin, près de deux-mille-cinq-cent personnes, soignants mais aussi non soignants, ont marché dans les rues d'Ajaccio pour réclamer plus de moyens pour l'hôpital. Le rendez-vous était donné "au-delà des personnels soignant" par six syndicats de Corse-du-Sud à la gare à 15h30.

Dans le respect des gestes barrières, de la distanciation physique et du port du masque, comme demandé par l’intersyndicale, le cortège a rejoint la préfecture où Christine Josset-Villanova, de l’UNSA de Corse-du-Sud, a pris la parole pour pointer du doigt le Ségur de la santé lancé le 25 mai dernier par le gouvernement qui ne pourra pas "se limiter à un replâtrage de l’existant ".

Avec cette manifestation l’intersyndicale souhaitait alerter l’opinion publique sur les décrets et ordonnances pris par le Gouvernement durant la période de crise "qui attaquent certains aspects du code du travail : dérogations pour porter la semaine de travail à 60 heures, réduction du temps de repos, suppression des congés payés… ".Au-delà de ces revendications nationales, quatre revendications locales ont aussi été défendues : l’extension de la prime de transport à tous les insulaires, l’obtention d’une prime de vie chère, le blocage du prix à la pompe et la revalorisation et l'extension de l’indemnité régionale de transport corse (IRTC) .