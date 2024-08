E Notte di a Mandulina reviennent samedi et dimanche à Corte

Le festival dédié à la mandoline est associé à la création de l’association "Mandeo", Mandulina d’Eri è d’Oghje, créée en fin 2017 avec comme objectif de réinsérer la mandoline dans son biotope, à commencer par Corte où cet instrument a connu ses plus belles heures jusqu’à la fin des années 1980.

« Mais bien au-delà du Centre-Corse également puisque des groupes de mandolinistes existaient à Bastia et à Ajaccio », soutient Antoine Leonelli, directeur artistique de l’association. « La mandoline a souffert d’un manque d’intérêt depuis des dizaines d’années et nous avions envie de rassembler les forces vives, les anciens et les plus jeunes qui avaient envie de se regrouper autour de ce projet. Ainsi est né ce festival qui est une des facettes de l’association qui, sous la forme de spectacles vivants, permet de remettre l’instrument au goût du jour. Et notre objectif est de faire venir des musiciens de très haut niveau pour donner envie aux plus jeunes de se réapproprier la mandoline ».





Outre ces concerts de très haut niveau, l’association Mandeo propose toute l’année des cours de mandoline dans son local, mis à disposition par la commune, situé quartier Chjostra à la Casa Torra, Jacques Luciani, du nom du créateur d’A Mannella di Corti.

Ces cours sont dispensés par Minicale et Antoine Leonelli. « Ils sont assurés en collaboration avec Pratica Lingua Corti, et je crois que cette année, nous avons réussi à remonter un petit orchestre à plectre, l’Estudiantina, avec des mandolines, des mandoles, un mandoloncello et des guitares ».





Il faut préciser qu’une fois encore les concerts, entièrement gratuits, auront lieu sur la place San Teofalu et débuteront dès 17 heures par une girandulata dans les ruelles de la vieille ville, de manière à inciter le public à venir assister au spectacle du soir.

« C’est avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la commune de Corte que nous pouvons proposer ces concerts gratuits. Nous sommes également appuyés par l’Office du Tourisme Centru di Corsica au niveau de la communication », explique Antoine Leonelli, « le but est de proposer la mandoline en accès libre, car nous voulons rendre leur patrimoine aux Corses, avec des interventions d’artistes de différents pays et des répertoires très différents qui vont de la musique traditionnelle à la création ».

Cette année, la tête d’affiche de ce festival sera Ricardo Sandoval, qui est un musicien d’exception. « C’est un maître de la mandoline vénézuélienne et de la mandole et puis c’est quelqu’un qui compose énormément en s’inspirant de la musique traditionnelle. C’est la preuve aussi que notre musique traditionnelle devrait être vivante, elle est ouverte sur les autres cultures et elle se défend par l’excellence et la virtuosité. Avec Ricardo Sandoval nous avions envie de montrer ce répertoire riche en rythmique avec un quatuor de choc », a développé Antoine Leonelli.





Le programme

Samedi 10 août

17 heures, girandulata ; 18 heures conférence de l’Estudiantina Bastiaise ; 19 heures, animations musicales à travers une scène ouverte ; 21 heures concerts avec en première partie l’Estudiantina Cortenaise et Ricardo Sandoval Quartet en 2e partie.





Dimanche 11 août

17 heures, girandulata ; 18 heures, conférence de Ricardo Sandoval ; 19 heures, animations musicales ; 21 heures, concert avec Maxwell Poulos Trio (USA-France) en première partie et le Talcini Orchestra, en deuxième partie, composé de Dominique Bacchioni, Antoine Luciani, Antoine Leonelli, Ange Lanzalavi, Minicale et Michel Buresi.