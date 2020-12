Drame du Puy de Dôme : l'association "Femmes Solidaires de Corse" s’associe à l’hommage national

«Les membres de l’association Femmes Solidaires de Corse ont appris avec beaucoup d’émotion le drame qui s’est déroulé dans le Puy de Dôme » écrit Rosy Sarrola la présidente régionale de Femmes Solidaires. «Nous tenons à nous associer à l’hommage national rendu aux victimes ce lundi. Ces trois gendarmes ont été victimes, dans leur mission de protection, de la folie meurtrière d’un époux violent et possessif. C’est inconcevable. Nous adressons à leurs familles et à leurs camarades nos condoléances émues et attristées. Nous avons également une pensée émue pour le gendarme blessé lors de cette fusillade. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement ».