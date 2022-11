Drame à Bastia : un homme pose sa tête sur les rails quand le train arrive

La rédaction le Lundi 21 Novembre 2022 à 14:11

Un drame horrible est survenu ce lundi 21 novembre 2022 à l'arrivée d'un train en gare de Bastia. Un homme âgé de 40 ans, qui, selon les premières constations, avait posé volontairement sa tête sur les rails, a été décapité vers 13h50 par le train.

Malgré l'intervention rapide des secours du centre de Bastia et du Samu, l'homme est, rapidement, décédé des suites de ses terribles blessures.

Le drame a suscité une intense émotion dans le quartier de la gare et la circulation a été longtemps perturbée à l'heure de la rentrée du lycée du Fango et de la réouverture des bureaux.

Le trafic a également été interrompu pendant un bon moment entre Bastia et Casamozza

Plus d'infos à venir