«Dragon» : Le premier roman d’une jeune autrice de Vescovato

Âgée de 24 ans, Héloïse Malezieux se passionne pour la lecture depuis son plus jeune âge. « J’adore la lecture avec une passion pour les ouvrages d’Agatha Christie et Stephen King ». Après des études dans le secteur de la mode, du design, de l’infographie, elle est d’ailleurs en recherche d’emploi dans ce domaine, cette pure Bretonne s’est installée voilà 4 ans à Vescovato, rejoignant ainsi ses parents qui y ont élu domicile depuis longtemps. «C’est à la suite d’une dépression, en pleine période COVID, que je me suis lancée dans l’écriture » souligne-telle. «D’écrire m’a permis de surmonter ma dépression en exprimant mes sentiments. Je regarde beaucoup de films, de séries et j’ai eu envie de raconter des récits fantastiques et magiques qui ressemblent à ces films. Ecrire a été un refuge et j’ai eu envie de partager mon univers et faire rêver les autres, comme moi-même je m’évade à travers mes lectures ».





Amour, fantastique, mystère, secret sont les mots clés de « Dragon », son 1er roman*, l’histoire d’une jeune fille du nom de Fraya, nom d’une déesse des mythologies germanique et nordique. « Fraya, une jeune femme de 21 ans, est sur le point de suivre les traces de ses parents en embrassant une carrière d’avocate, promesse d’un avenir brillant. Cependant, le décès de sa grand-mère bouleverse le cours de sa vie : elle se retrouve alors confrontée à des révélations surprenantes, qui remettent en cause tout ce qu’elle pensait savoir sur elle-même » explique Héloïse. « Alors qu’elle semble destinée à emprunter le chemin tracé par ses parents, une famille d’avocat, le décès de sa grand-mère bouleverse sa vie car elle hérite de son dragoni, le pouvoir des dragons. Elle découvre qu’elle n’est pas mortelle. Alors lui reste à maitriser cet héritage pour accomplir la prophétie». Mêlant magie et fantastique, « Dragon » explore le thème de la découverte personnelle. L’action peut se situer n’importe où, même si quelques allusions aux USA.



Trois semaines seulement après avoir réceptionné son manuscrit, les Editions Baudelaire ont dit banco et offert à Héloïse un contrat. Si elle a d’ores et déjà noirci de nombreuses pages de la suite de ce « Dragon », il faudra attendre un an pour la connaitre. « Tout en écrivant cette suite, je me pose la question d’écrire aussi dans un autre registre, en espérant que la maison d’édition me suive » précise notre jeune écrivaine.





*En librairie et sur les plateformes dédiées.