Douze nouveaux donneurs de sang à Aleria

Pour clore l'année la dernière collecte de sang de l'année à Aleria a été un véritable succès. "Nos donneurs de la ont témoigné une fois de plus leur grande générosité." indique jacques Sculpteur président de Association pour le Don de Sang de la Plaine Orientale. 27 donneurs se sont présentés au bus de Collecte garé sur le Parking du magasin Leclerc et ont permis la collecte de 22 poches du précieux liquide. Parmi eux 12 nouveaux ont fait leur premier Don.



Un appel aux sangs rares

Du 15 au 21 novembre 2021, l’Établissement français du sang organise pour la première fois une semaine de sensibilisation aux sangs rares afin d’inciter les citoyens de toutes origines à donner leur sang. Les donneurs d’origine africaine et antillaise, plus susceptibles d’avoir un sang rare dans notre région, sont particulièrement concernés.

On parle de sang rare lorsque la fréquence dans la population ne dépasse pas 0.4% et qu’il n’y a pas de solution alternative pour transfuser les personnes qui en sont porteuses. On estime que 700 000 à un million de personnes sont porteuses d’un sang rare.