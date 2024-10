Douze ans après son assassinat, le barreau d’Ajaccio rend hommage à Antoine Sollacaro

Le 16 octobre 2012, Antoine Sollacaro, figure emblématique du barreau ajaccien, était abattu au volant de sa voiture. Depuis, la quête de justice ne s’est jamais interrompue. Après une enquête longue et complexe, quatre membres présumés du gang du Petit Bar doivent comparaître devant les assises en 2025, avec un procès qui pourrait débuter dans quelques mois.



Douze ans après cet assassinat, avocats, magistrats et greffiers se sont une nouvelle fois rassemblés sur les marches du Palais de Justice d’Ajaccio pour rendre hommage à l’ancien bâtonnier. Aux côtés de sa femme et de sa fille, la communauté judiciaire a renouvelé son soutien indéfectible et sa détermination à voir justice rendue.



Lors de cette cérémonie empreinte d’émotion, Marie Colombani, actuelle bâtonnière, a pris la parole pour saluér l’avocat, le père et l’homme qu’il était, soulignant : « Chacun de nous, avocat ou non, se souvient du moment où il a appris l’assassinat d’Antoine Sollacaro. » Elle a également affirmé que le barreau sera solidaire de la famille lors du procès : « Notre ordre sera présent et uni, non pas comme un clan, mais comme une famille de conviction. »