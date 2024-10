Dotation de continuité territoriale corse : l’amendement de Michel Castellani adopté en commission des finances

Cher Michel,



C’est un premier pas pour la réindexation tant attendue de la Dotation de Continuité Territoriale (DCT). Ce mercredi à l’occasion de la commission des finances de l’Assemblée nationale, le député de la 1ère circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, est parvenu à faire voter un amendement au Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2025 qui « vise à octroyer une dotation exceptionnelle de continuité territoriale de 50 millions d’euros à la Collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île ». Un vote « important avant l’examen en séance et qui a nécessité un gros travail de persuasion », a souligné le député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT).Le texte, qui rappelle que la DCT n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2009, a en effet reçu l’appui de la gauche. « On retiendra le vote contraire des droites d’Horizons et d’une partie du centre sur une décision qui impacte directement la vie des Corses », a en revanche fustigé Michel Castellani. « Une fausse polémique » pour Laurent Marcangeli. Selon le député de la 1circonscription de Corse-du-Sud et président d’Horizons, son groupe « soutient les amendements visant à abonder la dotation de continuité territoriale, comme en attestent les amendements que j’ai déposés pour la séance publique ». « Je me réjouis que le tien ait été adopté, car cela fait avancer notre combat commun pour les Corses », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.