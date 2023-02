Divagation animale : le cri de colère de Cambià Avà

Sur un chemin de randonnée à

Pietrosella

mardi 31 janvier,

une

femme d’une quarantaine d’années a été chargée par une vache et très gravement blessée à la tête alors qu'elle se promenait sur une piste avec sa fille de 7 ans.

L’incident, malheureusement, n’est pas si rare que ça.

Si les données officielles sur l'accidentalité liée à la divagation animale en Corse n’existent pas, l’association

Cambia Avà

a recensé au moins une trentaine d’accidents graves en 2022.

Un chiffre similaire à celui de l'année précédente et qui risque même de s’alourdir.

"

Aujourd’hui

on dénombre environ 25 000 bovins non identifiés sur l’

ile

,

ces

bêtes

se rapprochent de plus en plus des zones urbaines, jusqu’aux

centres-ville

et

sont

devenues une réelle menace pour la sécurité des piétons et des automobilistes, car

ces

animaux ensauvagés ne semblent plus craindre les humains.

"

explique

Maryline Taddei

, présidente de l’associatio

Un problème de santé publique



La femme,

elle-même

victime de ce "fléau" qui a failli lui coûter la vie, caractérise la divagation comme un problème de santé publique.

"A

u-delà du problème de sécurité, il existe un

enjeu

de santé publique.

80% de

ces

animaux sont infectés par la tuberculose bovine, une maladie contagieuse et transmissible aux autres espèces animales, y compris à l'homme.

En plus du risque d’accident, il

y

donc un risque de maladie et malgré ça on dirait que personne ne bouge."

Agacée par ce serpent de mer, l’association a donné une nouvelle conférence de presse ce samedi 4 février à Bastia afin de sensibiliser l’opinion publique et dénoncer l’attitude des

pouvoirs

publics sur la

question

.

"

On a l’impression d’être méprisés, personne ne veut prendre des responsabilités, ni l’

État

, ni les élus.

N

ous on demande juste la reconnaissance des victimes et qu

e

les gens puissent vivre en sécurité dans leur pays ", martèle la présidente qui se bat depuis deux ans pour la création d’un fonds qui indemnise les victimes physiques et matérielles de cette divagation mais qui depuis se heurte à un mur.

L’association pointe surtout l’immobilisme de

la

majorité territoriale "Nous avons été

reçus

par trois groupes de l'Assemblée de

Corse : Sofiu Novu

,

Avanzemu

et

Core

in

Forte qui a aussi questionné l’

exécutif

au sujet de la divagation animale.

Seulement le groupe de la majorité territoriale ne nous a pas reçu malgré nos demandes."

déplore

Marilyne

Taddei

pour laquelle il est temps de trouver des solutions.

Recenser et parquer les bovins



Si en Corse d'ici la fin de l'année, 40 000 bovins

devraient être

équipés d’un

Bolus

, une puce électronique placée dans l’estomac des ruminants qui assure la traçabilité de l’animal, pour

Cambia Avà

il faut aussi trouver d’autres solutions.

"

Cette puce a pour vocation de prévenir d’éventuelles fraudes aux primes et donc

en quelque sorte

de

lutter

contre la divagation, mais pour régler le

problème,

cette solution ne suffira pas, tout comme les battues administratives"

analyse

Maryline Taddei

.

"

Il faut recenser les bovins en liberté et le créer des parcs où l’on rassemblerait les animaux qui divaguent.

Nous avons également étudié d’autres solutions comme la stérilisation, mais avec 25 000 bête à l’état sauvage, cela serait compliqué logistiquement, et coûterait très cher."

Quelle solution ?

il faut que nous, l'

État

, la région, les communes et les professionnels de l'

agriculture,

nous nous retrouvions tous autour d'une table afin de travailler ensemble et résoudre cet épineux problème."

Et en plus de nombreux accidents ils causent d'importants dégâts matériels lorsqu'ils s'introduisent dans les propriétés.​n.Faute de solution miracle, pour faire cesser ce fléau "Et pour ce faire l'association demandera dans la semaine une rencontre avec le préfet de Région, déterminée à aller jusqu'au bout.