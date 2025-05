Disparition sur le GR20 : toujours aucune trace du randonneur Marc Lauriac

Dix jours après sa disparition sur les hauteurs de Venaco, aucune trace n’a encore été retrouvée de Marc Lauriac, randonneur de 50 ans résidant à Berlin. Parti sur le GR20, il a été localisé pour la dernière fois le 1er mai à 8h45 dans le secteur du refuge de Pietra Piana. Depuis, plus aucun signe de vie. L’alerte avait été donnée par sa compagne, le 4 mai, inquiète de ne plus recevoir de nouvelles. Depuis, un dispositif de recherches a été activé, mobilisant la gendarmerie, le peloton de haute montagne (PGHM), des drones et l’hélicoptère Dragon 2B de la sécurité civile.



Mais les conditions météorologiques, très instables depuis le début des recherches, compliquent les opérations. Ce lundi 12 mai au matin, un nouveau survol a été effectué au-dessus du Monte d’Oro et des lacs de Melo et de Capitello par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B, avec à son bord quatre militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Aucun indice n’a cependant été retrouvé. L’après-midi, les conditions météorologiques se sont dégradées, empêchant tout nouveau décollage.



Marc Lauriac, décrit comme un bon marcheur, n’avait pas détaillé son parcours, ce qui rend la progression des secours encore plus délicate. Arrivé en Corse le 25 avril, il devait repartir le 2 mai par bateau depuis Ajaccio.



Les recherches se poursuivront dans les jours à venir, inique la gendarmerie de Corse, si les conditions le permettent. Toute personne ayant croisé le randonneur ou disposant d’informations est invitée à contacter les autorités