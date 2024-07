Disparition de Xavier Piacentini : les élus de Haute-Corse rendent hommage au maire de Crocicchia

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 3 juillet, le président et le conseil d’administration de l’Association des Maires et des Présidents d'EPCI de la Haute-Corse ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès de Xavier Piacentini. Ce dernier, maire de Crocicchia, est décédé à l'âge de 71 ans. "Nous avons partagé beaucoup de combats avec Xavier en faveur de la ruralité et de la redynamisation de nos villages.", indique Ange-Pierre Vivoni, président de l'association qui rappelle "Au-delà de ses fonctions de maire, il fut un artisan remarquable, le fondateur de l’entreprise "Les frères Piacentini", créée en 1977, et qui œuvre depuis à la rénovation, à l’entretien de nos Monuments Historiques et de notre patrimoine religieux. Merci Xavier pour tout ce que tu nous as apporté, merci pour ta gentillesse, ton amitié et ton humilité."



L’Association des Maires et des Présidents d’EPCI de la Haute-Corse a présenté ses condoléances à la famille de Xavier Piacentini, notamment à son épouse Anne-Marie, ses enfants, ses petits-enfants et ses frères et sœurs.