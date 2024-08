Disparition d’Ange-Antoine Agnetti : la piste criminelle désormais privilégiée

Toujours aucune trace d’Ange-Antoine Agnetti, six jours après sa disparition à Campo. Alors qu’une enquête avait dans un premier temps été ouverte pour « disparition inquiétante », le parquet d’Ajaccio a décidé ce jeudi d’ouvrir une information judiciaire pour des chefs « d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération avant le septième jour et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Le parquet précise que ce dossier est désormais entre les mains d’un juge d’instruction.



Ange-Antoine Agnetti, résidant à Ajaccio mais originaire de Campo, n’a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier en fin d’après-midi. Sa voiture avait été retrouvée stationnée en bord de route près de son village, aux abords de chemins de chasse et de pêche.



Afin de retrouver le jeune homme de 41 ans, d’intenses recherches sont engagées. Un important dispositif de la gendarmerie a ainsi été mobilisé sur place, donnant lieu à une première battue dimanche, à laquelle se sont joints plusieurs dizaines d’habitants de la micro-région. Ces derniers continuent en outre de sillonner les lieux sans relâche depuis. Sans toutefois permettre d’en savoir plus sur cette disparition.



Dimanche soir, la gendarmerie a lancé un avis de recherche qui n’a pour l’instant également rien donné.