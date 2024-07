Dian’Arte Museum de la Marana, royaume des muses

De mère corse et de père italien, ingénieur de formation dans une première vie, mais depuis toujours artiste dans l'âme, cet atypique manager milanais s’est converti à l'art suite au décès accidentel de leur fils unique. Fuyant la douleur, le couple s'est réfugié dans son nid, en Haute-Corse . Fort d'une formation et d'une activité frénétique vécue au sein de l'industrie lombarde, le néohomme de l'art ne pouvait se résigner à vivre paisiblement une vie tranquille dépourvue d'action. Confirmant l'adage que de grandes douleurs naissent de grandes choses, bien que contrarié par les difficultés inhérentes à l'insularité, le peintre de la première heure, après quelques brillants coups de pinceau s'est rapidement reconverti au tridimensionnel. Doté d'une fertile créativité émotionnelle, épaulé par une formation technique sans faille et boosté par une bonne maîtrise de la gestion, l’artiste a rapidement grandi. Le rapport sensuel avec la matière se révèle indispensable et le créateur innovant fait migrer sur ses toiles ses leptosomes personnages d'airain. Son parcours expressif a vu fusionner la peinture et la sculpture dans un nouveau langage hybride. Métempsycose exercée à travers des bronzes proches des sculptures votives étrusques dans lesquelles le "Sublime" écho de l'âme émerge pour désigner à travers le mouvement et le geste l'émotion et la surprise.

Démiurge, Diana forge des sculptures de bronze minimalistes réduites à l'essentiel auxquelles, pour donner de la matière au regard, il leur attribue des fins d’expressivité. Possédé par la technique, l'ingénieur entretemps devenu bronzier, avec maîtrise fait croître ses miniatures jusqu'à devenir monumentales. Les sculptures du maître habitent désormais de nombreux lieux publics en Corse, en France métropolitaine, en Italie et jusqu'en Russie baltique. Homme libre et solitaire qui, contre vents et marées a toujours réfuté toute adhésion à un quelconque système, par son engagement et sa persévérance a réussi à bouleverser les idées reçues dans l'épineux domaine artistique insulaire. Le regard plongé dans l’horizon, solidement ancré sur son rocher, il aime à dire que "En Corse, tous les chemins mènent à la mer “.

Reconnu internationalement, élevé au grade de "Cavaliere della Republica Italiana“ “Chevalier des Arts & des Lettres" et tout dernièrement honoré de la “Médaille d’or de la Renaissance Française“, le sculpteur corse a réussi à outrepasser les limites de son île de beauté pour laisser, de son passage sur terre, une profonde trace d'immortalité gravée dans l’airain.