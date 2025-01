Devoir de mémoire : des élèves de Bastia racontent leur voyage à Auschwitz

Aujourd’hui, les lycéens et leurs professeurs reviennent marqués par leur voyage. “Je savais que le camp était grand, mais en y allant, j’ai pu me rendre compte à quel point il est immense”, lance Lesia Rogliano. “Ce qui m’a frappée, ce sont surtout les tas de cheveux et de chaussures qui rappellent le nombre de déportés qui ont péri dans ce camp.” Béatrice Tozzi, quant à elle, a été surprise par le paradoxe entre la météo et l’histoire du lieu dans lequel elle se trouvait. “Quand on a visité Auschwitz-Birkenau, il y avait un grand ciel bleu. J’ai presque trouvé ça indécent. Il y a une forme de tranquillité qui, selon moi, relève de l’irrespect.”





Les élèves aussi ont été marqués par leur voyage en Pologne. Ce mardi, ils se sont succédé pour décrire leur expérience et leur ressenti. “J’ai été heureuse de découvrir ces lieux chargés d’histoire”, déclare Liz. “J’ai éprouvé beaucoup d’émotion et de respect en marchant le long des baraques, et en voyant les objets personnels de tous ces déportés.” Camille, l’une de ses camarades, partage le même avis. “Je pense que je me souviendrai toute ma vie de ces visites. Je me suis rendu compte de ce que le sadisme humain pouvait provoquer.” D’autres élèves évoquent “une expérience bouleversante, où le silence règne”. “Grâce aux bâtiments qui n’ont pas été détruits, j’ai pu imaginer ce que le million de personnes passées par ce camp ont vécu. J’ai été profondément chamboulée, il est impossible de rester indifférent après cette visite.” Lesia Rogliano décrit “une ambiance glaçante”, ressentie chez les élèves. “Au début, on a du mal à se rendre compte de l’horreur. Mais plus on avance, plus on ressent une ambiance pesante. On le voit avec les élèves : ils ne parlent pas, ils marchent en silence, et je pense qu’ils réalisent progressivement qu’ils sont dans un cimetière géant.”



La rencontre pédagogique mémorielle s’est terminée par la lecture d’un témoignage de Danielle Casanova, une résistante corse, déportée à Auschwitz et qui est décédée au sein du camp. Le texte a été lu par Isaline Choury, sa nièce, qui se bat au quotidien pour perpétuer le devoir de mémoire. Désormais, c’est aux jeunes générations de continuer ce travail, “pour qu’un tel événement ne se reproduise plus”. Symbole de ce devoir de mémoire et souvenir de ce voyage en Pologne, Lesia Rogliano a ramené une graine, ramassée dans le camp. “Ce camp, qui a connu la mort, abrite aussi la vie. Nous avons planté cette graine à notre retour, qui a poussé, et j’espère que ce petit chène continuera de grandir, et avec lui, notre devoir de mémoire.”