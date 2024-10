Deux jeunes bastiais lancent « Orenda Wear », une marque et des t-shirts porteurs de valeurs humaines

Alexandre Pasqualini-Nicoli et Hugo Cianfarani, 26 ans tous deux, sont amis d’enfance et ont notamment fréquenté les mêmes bancs du lycée Giocante de Casabianca à Bastia. « On s’est vite rendu compte qu’on avait les mêmes atomes crochus, les mêmes centres d’intérêt, les mêmes valeurs, l’amour du patrimoine, de notre langue » explique Hugo Cianfarani. Si leur cursus scolaire a ensuite été différent, ces parcours se révèlent aujourd’hui complémentaires : Alexandre en ingénierie aérospatiale et Hugo en architecture d’intérieur et en design. « Nos parcours différents nous ont permis d'apporter chacun une expertise unique : la gestion de projet pour Alexandre, et le design pour moi», souligne Hugo.C’est au début de cette année 2024 qu’ils décident, en parallèle de leurs activités professionnelles, de créer une marque de vêtements intitulée « Orenda wear ».« Orenda est un mot iroquois qui désigne une force unissant chaque élément avec harmonie » indique Alexandre. «Nous avons voulu fonder une marque qui porte des valeurs de dépassement de soi, d'unité et de partage. Orenda représente une force spirituelle qui relie chaque élément de l'univers. Nous croyons que cette énergie existe en chacun de nous et nous guide, influençant nos actions de manière positive. C'est cette force que nous souhaitons transmettre à travers Orenda Wear ».Pour les deux concepteurs de cette microentreprise, "Orenda Wear" se veut une marque locale, authentique et ancrée dans les racines de la Corse. On l’a compris, porter un tee-shirt « Orenda Wear » se veut aussi pour son propriétaire un message, message de l’union, de la force collective et de l’influence positive que chacun peut exercer sur le monde.Alors que le lancement de la collection était prévu au printemps, les jeunes gens ont préféré décaler à ce mois d’octobre pour garantir une qualité irréprochable à leur produit. « Notre première collection se compose trois t-shirts 100 % coton, fabriqués au Portugal dans des ateliers certifiés », précise Alexandre. « Un premier essai n’avait pas été concluant au niveau de la qualité et nous avons donc changé de fournisseur, car notre volonté est d’avoir une qualité irréprochable, respectueuse de l'environnement et des conditions de travail. Notre objectif est de rejoindre la neutralité carbone d’ici 2035, en réduisant au maximum notre impact écologique tout en proposant des produits de qualité».Le concept créatif de cette collection s’articule autour du crépuscule, une image symbolisant à la fois le lever et le coucher du soleil. « Cette idée d'infini se retrouve dans les couleurs choisies pour les t-shirts, blanches et noires », commente Hugo. « La collection comprend également des tailles pour les enfants, car nous portons aussi un message intergénérationnel et souhaitons que toutes les générations puissent porter Orenda Wear et partager ces valeurs dont certaines hélas se perdent»Parmi ces valeurs, le soutien au patrimoine, à la culture corse. « En tant que marque corse, il nous a semblé naturel de contribuer au développement de notre culture locale », explique Hugo. « Ainsi nous avons choisi de soutenir l'association Scola Corsa, qui œuvre pour le maintien et la promotion de la langue corse en créant des écoles immersives. On va donc reverser 2,5 % de notre chiffre d'affaires à cette cause essentielle pour notre région. Nous avons également développé une collection exclusive pour le groupe de musique Supplément Cheese avec qui nous entretenons une amitié de longue date. Enfin, le compositeur Mad Ochi a réalisé la musique de notre spot publicitaire, actuellement diffusé au cinéma Le Régent à Bastia.»Autre message, à la jeunesse corse : « On veut montrer qu’en partant de rien, on peut réussir » souligne Hugo. « En Corse il y a beaucoup de barrières mentales, beaucoup de jeunes sont dans un cocon, mais en se donnant les moyens on peut réussir et faire de belles choses »La première collection est donc disponible à partir de ce dimanche 6 octobre sur la boutique en ligne . Alexandre et Hugo proposent même une livraison spéciale en Corse. « Chaque week-end, nous livrerons personnellement les t-shirts aux clients de notre île », souligne Alexandre. « Cette initiative reflète notre désir de rester proches de notre communauté et de recueillir directement leurs impressions et retours ».Dans les mois à venir, Alexandre et Hugo organiseront des événements publics pour partager autrement leurs messages et leurs valeurs.