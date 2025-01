Deux artistes corses présélectionnés pour les "Inouies du Printemps de Bourges"

Les iNOUïS s’appuient sur 28 antennes françaises et francophones, et s’entourent de plus de 350 professionnels, pour se mettre à la quête, des nouveaux talents de la musique de demain. Parmi ces 28 antennes, celle de Corse. « L'originalité d'un artiste s'exprime en grande partie par la sincérité de sa personnalité. Rester soi-même est le meilleur conseil que l'on puisse donner à un artiste » souligne Stéphane Biancarelli, coordinateur, Président de l’Antenne corse du Printemps de Bourges. « Depuis 1988, l’Antenne Corse a sélectionné une trentaine de groupes musicaux, tous styles confondus, qui ont pu se produire et se faire connaître en dehors de l’île. Afin de favoriser l’émergence de nouveaux talents insulaires, l’Antenne Corse est à l’initiative de l’élaboration d’un réseau régional regroupant des structures professionnelles intervenant dans les Musiques Actuelles. Depuis 2008, cette association, nommée Le RéZo est soutenue par la région de Corse et propose un soutien à la création musicale, à la professionnalisation et à la diffusion des groupes résidant en Corse ».Pour cette édition 2025 des iNouïs, la 40, un appel à candidatures avait été lancé le 14 octobre dernier. Puis du mercredi 13 novembre au jeudi 12 décembre ont eut lieu des présélections sur écoutes. À l’issue de celles-ci deux artistes insulaires viennent d’être sélectionnés pour des concerts de présélection : Mariotti et Sh404. Ugo Mariotti %20Mariotti , de son nom de scène Mariotti, est un artiste ajaccien de 28 ans, polyvalent, passionné par la musique sous toutes ses formes. Né à Ajaccio en 1997, il a grandi en Corse avant de s’installer à Issy-les-Moulineaux, où il a développé son amour pour le rap. Ses influences vont de Kanye West à Sexion d’Assaut. Ses débuts sur scène remontent à l’âge de 17 ans, avec aussi des activités d’enregistrement, mixage et production musicale. S’il a poursuivi des études de droit, d’économie et de théâtre, la musique dicte sa vie, se spécialisant dans l’ingénierie sonore en collaborant avec des artistes comme Rilès et Ninho. En 2020, avec son projet ALTER, il explore de nouvelles sonorités, et notamment la musique électronique. En 2021, son projet rap voit le jour, l’aboutissement pour le jeune artiste d’une fusion entre rap et musique électronique, où il maîtrise entièrement sa production musicale, de la composition au mastering, offrant ainsi une œuvre marquée par une forte identité artistique et une grande maîtrise technique. Il prépare son premier album POSITIVE NOIRCEUR pour une sortie début 2025. SH404 , est lui un artiste multi-instrumentiste basé à Bastia. Après avoir officié en tant que DJ dans divers clubs parisiens et monté en parallèle plusieurs groupes éphémères à Bastia, il décide de se produire seul en live, accompagné par sa basse et son ordinateur avec lesquels il génère sur scène un cocktail Electro-rock teinté EBM combinant des lignes de basse saturées à des synthétiseurs compressés et distordus. Il y ajoute une touche Noisy et Electro-house, Garage et Kick N’Roll.Dans le cadre des concerts de présélections, Mariotti se produira le jeudi 6 février au Live à Toulon et SH404, le vendredi 7 février à l’Espace Julien à Marseille.