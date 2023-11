Détection canine pour les punaises de lit, un cocktail « écologique » pour la Corse

Une autre société est intervenue au CROUS de Corte



A Borgo, une deuxième société a investi le marché au mois d'août : DPJ Société cynophile. Leurs membres sont issus d'un centre canin de la région bastiaise. Ils disposent de cinq chiens, qu'ils entraînent régulièrement dans les dortoirs du lycée agricole de Borgo à retrouver des bâtons ou des chiffons imprégnés de l'odeur de phéromones de punaises de lit. Leurs chiens sont également des malinois : " Ce sont des bourreaux de travail, ils aiment ça, apprécie Patrick Ferrari, le moniteur instructeur chez DPJ. Leur seul inconvénient, c'est que dans les espaces confinés, ils ont parfois un peu de mal. "



DPJ a proposé ses services au CROUS de Corte, qui a fait appel à eux fin octobre pour désinfecter une chambre. " On a eu une détection positive dans une chambre, mais on a 840 chambres au total, rassure Marc-Paul Luciani, le directeur du CROUS. Ca fait partie de la vie d'un CROUS, on en discute ouvertement. Il faut identifier le problème et le circonscrire. " Une fois que le chien a détecté la présence de punaises de lits, DPJ opte pour un traitement thermique à la vapeur, qui consiste à pulvériser une vapeur sèche à très haute température (environ 180 degrés) sur la surface infectée. Patrik Ferrari vante les mérites de ce procédé : " Les punaises n'ont aucune chance et le séchage est instantané. " A Corte, Marc-Paul Luciani a néanmoins préféré " assurer le coup " avec un traitement chimique derrière. Ce que Patrick Ferrari déconseille de manière générale : " Ca peut masquer l'odeur des punaises. Si un chien passe ensuite, il aura donc plus de difficulté à les trouver. De toute façon, si on estime qu'il y a un danger pour la santé du chien, on n'interviendra pas. "



De son côté, Cynoscan Corse intervient à l’aide d’un traitement par cryogénie, qui répond de la même logique écologique que DPJ, mais substitue le traitement à chaud par le traitement à froid. La cryogénie consiste en un système de projection connectée à une bouteille de CO2, raccordée par un long tuyau d’alimentation, qui pulvérise la cible. Ce produit étant totalement écologique, sans aucun pesticide, on peut donc procéder au traitement sans fermer l’établissement ni même évacuer le personnel. Ce qui permet d’éviter une perte d’exploitation, avec une perte financière pour un établissement hôtelier par exemple.