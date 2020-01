Des voiturettes pour les enfants hospitalisés à Bastia et Porto Vecchio

Rien ne vaut le sourire d'un enfant, et ça David Giovannetti l'a bien compris. Depuis deux ans son association Hopilote donne aux hôpitaux des voiturettes électriques pour transporter les enfants d'un service à un autre. Les petites voitures peuvent être pilotées par les enfants eux mêmes ou par leur infirmier.C'est avec son association Dauphin handicap, venant en aide aux enfants malades que David Giovannetti a lancé l'opération Hopilote pour acheter des voiturettes électriques pour l'hôpital d'Orléans. Chaque voiturettes coûte entre 200 et 300 euros.En une semaine, grâce aux dons généreux des partenaires il a réussi à en acheter 45. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 véhicules qui ont été livrés aux quatre coins de l'hexagone. Le célèbre pilote de Formule 1 français, Romain Grosjean est parrain de l'association.Face au succès rencontré, l'homme de 49 ans a décidé de lancer l'association du même nom pour distribuer des voiturettes dans toute la France. Ainsi, l'Agence régionale de Santé Corse a contacté l'association pour recevoir, deux véhicules pour l'hôpital de Bastia et à la clinique - de Porto Vecchio. La première voiturette sera mise en service dès le 14 janvier à l'hôpital de Bastia.Une très belle initiative qui devrait redonner le sourire aux enfants.Les hôpitaux peuvent faire leur demande via la page Facebook de l'association ou par Twitter.