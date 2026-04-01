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Des véhicules de la Collectivité de Corse aux enchères à partir de quelques centaines d’euros


le Jeudi 16 Avril 2026 à 10:41

La Collectivité de Corse met en vente 74 véhicules et matériels aux enchères en ligne sur Agorastore, du 20 au 27 avril.



Des véhicules de la Collectivité de Corse aux enchères à partir de quelques centaines d’euros
Issus du parc des services, ces équipements ont été retirés de l’usage courant dans le cadre du renouvellement des matériels ou de l’évolution des besoins. La vente comprend des véhicules de service, des utilitaires ainsi que des engins spécifiques, notamment des tracteurs ou un porte-engin.
Sur la plateforme, plusieurs modèles sont proposés, parmi lesquels des Dacia Duster, des Renault Kangoo ou encore des fourgons utilitaires. Certaines mises à prix démarrent à quelques centaines d’euros pour les véhicules les plus anciens, tandis que d’autres lots, en meilleur état ou plus récents, atteignent plusieurs milliers d’euros.
Ouvertes aux particuliers comme aux professionnels, ces enchères se déroulent en ligne selon un système de mise en concurrence. L’opération s’inscrit dans une logique de gestion du parc public et de réemploi des équipements.

Comment participer aux enchères ?

Pour participer, il suffit de créer un compte gratuitement, puis d’accéder aux annonces de la Collectivité de Corse. Chaque lot fait l’objet d’une fiche détaillée (état, kilométrage, caractéristiques, photos).
Les enchères se font directement en ligne pendant la période de vente, du 20 au 27 avril. Les acheteurs peuvent proposer un prix supérieur à la mise à prix initiale ou utiliser un système d’enchères automatiques.
À la clôture, le plus offrant remporte le lot, sous réserve de validation. Le paiement et le retrait du véhicule s’effectuent ensuite selon les modalités précisées sur la plateforme.




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