Des tablettes numériques pour les 22 mini-entrepreneurs du collège de Vico

Ce mardi 9 février l'association Entreprendre Pour Apprendre Corsica et le Crédit Agricole Régional de Corse ont remis à 22 collégiens de Vico des tablettes numériques dans le cadre d’un partenariat pour les mini-entrepreneurs."Cette opération s’inscrit dans le cadre des deux mini-entreprises du collège, soit 22 élèves de 3ème répartis dans un groupe bilingue et un autre groupe non bilingue. Elle se déroule durant le cours de technologie dispensé par Denis Pac mais trouve aussi des échos interdisciplinaires notamment dans les langues vivantes enseignées dans l'établissement." - détaille le rectorat dans un communiqué - Les différentes rencontres avec les professionnels du secteur privé constituent pour les collégiens du rural une véritable plus-value dans la construction de leur parcours avenir. Ils peuvent ainsi échanger avec le monde de l'entreprise et agir leurs représentations en la matière. Ils sont amenés également à mieux appréhender leur territoire à travers ses atouts et ses fragilités. Ils apprennent à mener un projet à terme, à écouter, échanger et travailler en équipe autant de valeurs portées par l'école dans l'apprentissage de la citoyenneté."La distribution des tablettes numériques à la mini-entreprise du collège, en phase de labellisation E3D, est aussi l'occasion de montrer aux jeunes élèves que le développement durable est une démarche globale et qui concerne aussi des produits numériques. "Mettre en réseau les acteurs et partenaires de l'école, chacun dans leurs expertises respectives afin de contribuer à l'égalité des chances des élèves constitue donc l'enjeu majeur de ce projet. " souligne le rectorat.