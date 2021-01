Des insulaires diplômés en «Management stratégique de la crise »

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, 4 compatriotes ont suivi une formation nationale de l’INHESJ, Institut rattaché aux services du premier Ministre, sur le thème « Management Stratégique de la Crise ».

Cette formation de très haut-niveau s’est déroulée à Paris au sein de l’École Militaire à raison d’une semaine par mois durant une année .

Cette session nationale n°7 était composée de 25 auditeurs, cadres de haut niveau, issus des secteurs publics, privés, du monde associatif ou encore du monde militaire français et étrangers .

L’objectif était de mettre les participants en capacité d’initier, dans leur structure, une politique efficace de gestion des risques et de réponse aux crises et de créer les conditions d’une culture de crise adaptée aux contraintes sociétales et économiques.

Ouverte à une vingtaine d’auditeurs de haut niveau, elle a été organisée en séminaires de quatre jours par mois de septembre à juin.

Les modules de formation intégraient les questions de planification de crise et de continuité d’activité, de communication de crise et de prise de décision dans des environnements incertains.

Ils allient corpus théorique, études de cas, mises en situation de crise, création d’outils de planification et d’aide à la décision.

Son originalité et sa force étaient d’inclure les trois dimensions du risque : risque systémique (atteinte des systèmes qui structurent une société), risque stratégique (décisions relatives aux stratégies, programmes et services où les incertitudes futures sont significatives) et risque opérationnel (risque de perte du à des personnes, processus ou systèmes inadéquats ou défaillants, ou résultant d’événements extérieurs).

Enchainant exercices de simulation de crises sur des plateaux dédiés, conférences de spécialistes internationaux, visites de cellules de crise ministérielles et de grandes entreprises, formations en média-training, les auditeurs auront vécu une année très dense.

A tout cela se sont ajoutées les crises réelles que l’actualité 2019-2020, a mis sur leur chemin, permettant ainsi aux auditeurs d’enrichir leur parcours de nombreux cas concrets (grève des transports, élections municipales, crise sanitaire..).

Le diplôme de Master2 « Responsable Gestion de Crise » ainsi que le titre d’auditeur national ont été remis lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue au Luxembourg en présence des autorités du pays et de Monsieur l’Ambassadeur de France, Alexandre Fouchard, directeur du département risques et crises de l’INHESJ ...





Les quatre lauréats insulaires sont : le colonel Jean Marc Babut, sous-chef d’état-major de la zone de défense de Paris-Île-de-France, natif de Coggia; Sébastien Albertini référent sécurité incendie sûreté-malveillance du groupe Orange (ex-officier de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris) originaire de Ville di Paraso ; Émeline Luciani, proviseur-adjoint de la Cité scolaire Pascale Paoli de Corte, originaire d’Ile Rousse et le lieutenant-colonel Étienne Riethmuller, adjoint au commandant de groupement de gendarmerie de Haute-Corse.

A noter que depuis le 1er janvier 2021, l’INHESJ a intégré les services du ministère de l'intérieur ( CHEMI) qui reprend ses missions de formation afin de continuer à préparer les cadres des secteurs publics et privé à l'exercice de leurs responsabilités



Toutes nos félicitations à l’ensemble de cette promotion, et en particulier à nos quatre représentants insulaires.