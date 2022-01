Des élus s'engagent pour le maintien de la DSP maritime Corse-continent

Pour Pierre Dharréville, on assiste à « une remise en cause systématique des principes du service public et du droit au transport entre le continent et la Corse aussi bien pour les usagers insulaires que les continentaux ». Il rappelle que « ces offensives ont déjà eu raison de la SNCM et de centaines d’emplois ». Des conséquences identiques pourraient toucher les autres compagnies : « Entre 1 800 et 2 500 emplois seraient détruits chez les compagnies Corsica Linea et La Méridionale, auxquels s'ajouteraient ceux de la logistique portuaire, tandis que se dégraderait fortement la liaison avec la Corse, avec toutes les conséquences humaines et économiques que l'on imagine ».



« Ce n'est pas acceptable », estime le député. « Cela l'est d'autant moins que l'on sait que Corsica Ferries a bénéficié d'argent public pour asseoir sa position dominante en développant le trafic depuis Toulon et Nice grâce au dispositif dit "d'aide sociale" jusqu'en 2014 et tout récemment encore au titre des aides aux armements français ». Et ce, « sans jamais aucun contrôle ».