Des députés en prison pour plaider le rapprochement en Corse du commando Erignac

"On veut voir les conditions de détention et rencontrer symboliquement Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna, en tant que parlementaires qui veulent appliquer le droit", a indiqué le député de la deuxième circonscription de la Haute-Corse, Jean-Felix Acquaviva. Avec une quinzaine de parlementaires de différentes couleurs politiques, il avait signé en décembre une tribune dans le quotidien Le Monde appelant au rapprochement dans une prison corse des trois hommes qui sont actuellement détenus dans les maisons centrales de Poissy (Yvelines) et d'Arles (Bouches-du-Rhône). Pierre Alessandri, 63 ans et Alain Ferrandi, 62 ans, arrêtés en 1999, ont été condamnés en 2003 à la réclusion criminelle à perpétuité, comme Yvan Colonna, 61 ans, pour l'assassinat du préfet Claude Erignac le 6 février 1998, à Ajaccio. La délégation se rendra jeudi à 13H15 devant la centrale de Poissy où sont détenus Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Elle tiendra un point de presse devant l'établissement avant d'effectuer une visite d'une heure et demie et d'en rendre compte aux médias."L'administration pénitentiaire accède à ce que l'on voit facilement les trois détenus", a indiqué le député corse. "Il s'agit vraiment pour les signataires de la tribune de poursuivre le chemin engagé qui est de faire prendre conscience de la nécessité d'appréhender la question du rapprochement de ces trois prisonniers comme un devoir d'humanité", a précisé à l'AFP Bruno Questel, député La République en Marche (LREM, majorité). "Ces gens ont été condamnés mais on n'a pas à faire subir à leurs familles, par leur éloignement, une double peine, une triple peine, parce que ce serait un sujet plus sensible que les autres", a renchéri Jean-Felix Acquaviva.Parmi les parlementaires qui devraient faire le déplacement à Poissy figurent "Pascal Brindeau pour l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Ugo Bernalicis pour La France Insoumise", un député communiste, les trois députés nationalistes corses, Bruno Questel (LREM), François Pupponi (MoDem) , Jean-Jacques Ferrara et Antoine Savignat pour le parti Les Républicains, a précisé Jean-Felix Acquaviva.Pour la visite à la centrale d'Arles, prévue vendredi à 10H00 pour rencontrer Yvan Colonna, la délégation «sera plus restreinte» du fait de contraintes logistiques, a indiqué Jean-Felix Acquaviva.