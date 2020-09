Des cas de Covid détectés dans plusieurs écoles de Haute-Corse

Vescovato

Le jeudi 3 septembre, lors de la rentrée scolaire à l'école de Lucciana, un père de famille a accompagné son enfant à la maternelle. Après avoir visité la classe et rencontré l’enseignant, il est reparti. A 11h30, celui-ci appelait l'école pour annoncer que le résultat d'un test Covid effectué la veille, était positif. Immédiatement, l'enfant et le père ont été priés de rester en quatorzaine.En attendant les résultats, la classe de maternelle concernée n'a pas accueilli d'enfants mais le retour de l'ARS a indiqué que personne n’était un cas contact, sauf l'enfant de la personne contaminée, qui sera testé.Lundi la classe reprendra donc normalement à Lucciana.Ce samedi 5 septembre la maire de Sisco a signalé le cas d'une employée de l'école ayant été en contact avec un cas positif au coronavirus. Dans un premier temps municipalité avait décidé de fermer l'école en attendant les résultats des tests qui devaient être réalisés ce samedi sur les 6 employées municipales qui travaillent dans l'établissement scolaire.Dans la'après-misi les résultats de l’enquête ARS ont écarté tout risque de cas contact parmi les personnels de l’école. L’école sera bien ouverte lundi et accueillera tous les élèves.Ce samedi 5 septembre un personnel travaillant à l'école de Vescovato a été testé positif. Le rectorat fait savoir que "conformément aux conclusions de l'enquête de l'ARS, la décision a été prise de demander aux personnes ayant été en contact de rester à leur domicile dans l'attente de la passation et des résultats des tests." Dans l'intervalle, l'école reste ouverte.