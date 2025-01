Derby SC Bastia - AC Ajaccio : ces joueurs qui ont porté les deux maillots

Le derby corse est de retour ! Ce vendredi soir à 20 heures, le SC Bastia affronte l’AC Ajaccio dans un stade de Furiani comble. Parmi les acteurs de cette confrontation historique, certains joueurs ont marqué l’histoire en évoluant sous les deux tuniques. Lisandru Tramoni, qui retrouve ce soir son club formateur, n’est pas le seul à avoir connu cette trajectoire : ils sont 34 à avoir défendu successivement les couleurs bastiaises et ajacciennes.



Gary Coulibaly : l’itinéraire d’un joueur emblématique

Le parcours de Gary Coulibaly symbolise cette double appartenance. Formé au SC Bastia, le milieu de terrain fait ses débuts professionnels en 2004. Pendant quatre ans, il forge sa réputation de joueur discipliné et infatigable. Après des passages sur le continent, notamment à Istres et Monaco, Coulibaly revient en Corse en 2014 sous les couleurs de l'AC Ajaccio. En une saison, il dispute 24 rencontres avec les Ajacciens avant de réintégrer les rangs bastiais en 2017, contribuant activement à la renaissance du club après sa relégation administrative.

Coulibaly a souvent exprimé son attachement profond à la Corse et son respect pour les deux clubs insulaires. Pourtant, il ne cache pas son affection particulière pour Bastia, qualifié de « club de cœur ».



Olivier Pantaloni : une figure du football insulaire



Olivier Pantaloni, connu pour sa carrière d’entraîneur à l’AC Ajaccio, a également porté les deux maillots en tant que joueur. Formé au SC Bastia, il fait ses débuts professionnels avec les "Turchini" avant de rejoindre l’AC Ajaccio, où il poursuit sa carrière de joueur et se fait remarquer pour son intelligence de jeu. Pantaloni reste une figure majeure de ces confrontations corses, incarnant parfaitement la dualité entre les deux clubs.

Son passage en tant qu’entraîneur de l’ACA a renforcé son influence dans le football insulaire, tout en nourrissant la rivalité historique avec Bastia.



Jean-Louis Leca : un gardien entre Bastia et Ajaccio

Jean-Louis Leca est l’un des joueurs les plus emblématiques à avoir évolué sous les deux maillots. Formé au SC Bastia, où il a débuté en professionnel, il devient un titulaire incontournable dans les cages bastiaises. En 2013, il rejoint l’AC Ajaccio, un choix qui suscite des réactions contrastées chez les supporters. Après deux saisons chez les Ajacciens, Leca revient brièvement à Bastia en 2015. Ce retour renforce son statut auprès des supporters bastiais, avec qui, il partage une relation forte.