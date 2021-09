Délinquance à Bastia : drogue, vols... les mineurs ne sont pas épargnés

Le conseil intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance (CISPD) composé du préfet de Haute-Corse, François Ravier, du procureur de la République Arnaud Viornery, du maire de Bastia, Pierre Savelli ainsi que du président de la Cab, Louis Pozzo di Borgo, s'est réuni dans l'auditorium du musée de Bastia ce mardi 28 septembre pour rendre son diagnostic local de sécurité.

Ce document qui a mis 7 mois à voir le jour, a été réalisé en collaboration avec des associations qui oeuvrent pour le social sur le territoire bastiais et dresse un état des lieux de la délinquance dans la communauté d'agglomération bastiaise (Cab), sur une période de trois ans, de 2018 à 2020,



Dans ses conclusions, le diagnostic montre que la délinquance reste moins importante à Bastia que dans certaines grandes villes du continent, elle reste toutefois visible dans certaines franges de la population comme chez les mineurs qui sont souvent arrêtés à Bastia pour du vol ou du recel. Parmi eux, les filles ne sont pas épargnées puisqu'elles représentent 25% des mineurs délinquants contre 10% sur le continent. Sur ces 25%, elles sont près de la moitié (45%) à avoir 17 ans, 20% ont 16 ans ou 15 ans.



Mais attention, ces chiffres sont à nuancer selon Emmanuelle de Gentili, vice-présidente de la Cab chargée de la politique de la ville et prévention de la délinquance qui explique que "sur notre territoire plus petit avec moins de personnes, les forces de l'ordre peuvent être plus vigilantes et exigeantes sur certains délits contrairement au continent."





8% des mineurs déclare faire un usage régulier des drogues légères

Concernant les stupéfiants, 15% des mineurs déclare avoir déjà fumé du cannabis, contre 39% sur le continent. 8% des mineurs interrogés, déclare en faire un usage régulier (21% sur le continent) et 3% un usage quotidien (7% sur le continent).





Un outil au service de la politique de la ville

Si la délinquance semble globalement maîtrisée sur le territoire bastiais c'est grâce au tissu associatif qui oeuvre chaque jour dans les quartiers, à proximité de la population. Pour régler le problème de la délinquance des mineurs, le CISPD entend donc travailler sur l'éducation et la formation des jeunes en partenariat avec l'éducation nationale et sur la prévention par l'intermédiaire des associations qui oeuvrent sur le terrain, au plus près de ces populations.



Dans le cadre du CISPD, trois ateliers de travail ont été constitués pour plancher sur trois thématiques retenues. "Il y a eu un réel engouement de la part des associations qui ont voulu très vite s’engager dans ce travail de réflexion. Elles étaient 25 à se porter candidates ce qui démontre l'intérêt pour le projet", poursuit l'élue. Le premier groupe travaillera sur la prévention du décrochage scolaire ainsi que sur la réinsertion et la prévention de la récidive, l'éducation aux médias et le soutien à l'autorité parentale. Le second groupe s'attèlera quant à lui aux épineuses questions des violences conjugales intra-familiales, mais aussi au harcèlement moral et sexuel. Enfin, le troisième devra réfléchir à des solutions et des actions contre l'incivilité qui nuit à la tranquilité des citoyens, aux addictions ainsi qu'à la prévention routière.



Fin octobre, une réunion de travail fera un premier point sur le travail accompli.