Déconfinement : Pédale douce au Vélo Club de Biguglia

Les activités ont donc repris, en douceur, en petit braquet. «Pendant les mois de confinement on a continué à faire du vélo, mais d’appartement » ironise René Duborget. Aujourd’hui donc c’est en petit groupe, sur leur vrai vélo, que les licenciés du club, une bonne douzaine, ont repris possession des routes insulaires. «Notre 1ere sortie s’est déroulée en montagne et on y a vite retrouvé nos sensations et le plaisir de rouler sur nos routes ». En ce qui concerne les entraînements, ils ont eux aussi repris le mercredi après-midi et le dimanche matin. «Pour l’instant nous n’avons que peu de jeunes mais on espère qu’à la vraie rentrée de septembre, nous aurons du renfort de ce coté là. On reste confiants ». Du coté du VCB on roule surtout pour le plaisir, entre amis. Mais on ne délaisse pas la compétition pour autant et outre les courses sur l’île, certains se tâtent aux coureurs continentaux. «On devait participer à la GF Santini Mont Ventoux en juin, mais la manifestation a été décalée à septembre. Cette cyclosportive qui se termine au sommet du Mont Ventoux propose deux parcours de deux distances différentes. Le VCB devrait encore avoir des représentants cette année ».