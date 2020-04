Déconfinement : Jean-Michel Blanquer annonce que le retour à l'école ne se fera "pas du jour au lendemain"

Le 12 millions d'élèves français retrouveront le chemin de l'école à partir du 11 mai, comme annoncé lundi soir par le président Macron, mais cette rentrée ne se fera "pas du jour au lendemain", et la priorité pourra être donnée "aux publics les plus fragiles", a déclaré ce 15 avril sur France 2 et France TV info le ministre de l'Education.

"Toutes les écoles ne seront pas ouvertes le lundi 11 mai", a dit Jean-Michel Blanquer pour rassurer syndicat et parents d'élèves, inquiets. "On va élaborer toute une méthodologie qui passe forcément par de très grands aménagements. En mai juin ce ne sera pas du tout comme avant, ce sera forcément différent", a-t-il précise



Le ministre a aussi affirmé qu'il rencontrera les organisations syndicales pour planifier la reprise. Une reprise qui "implique forcément qu'on ne va pas avoir les mêmes âges qui rentrent au même moment", et "il ne pourra pas y avoir de grands groupes" dans les classes, a affirmé Blanquer. "Il faut sauver les élèves qui pourraient partir à la dérive du fait du confinement", a-t-il ajouté le ministre. "C'est les publics les plus fragiles que j'ai d'abord en tête".

Interrogé pour savoir quelle mesurer de protection pourraient être mises en place, si des masques seraient mis à disposition de tous les élèves et professeurs, il a assuré que c'est "fort possible mais ça fait partie des choses qu'on va décider au cours des deux prochaines semaines".