Déchets : des nouvelles bornes semi-enterrées à la citadelle de Bastia

Grâce à leur plus grande capacité, le président de la communauté d'agglomération assure que cela réduira les rotations de camions-poubelles dans les rues. « Avec ces installations, il y a moins de passages de camions, car les bacs sont beaucoup plus grands et les collectes moindres, ce qui au final fait des économies pour le contribuable, et surtout, en termes environnementaux, avec moins de camions, moins de pollution atmosphérique»

«C’est donc une démarche vertueuse » a encore souligné Louis Pozzo di Borgo en précisant que ces conteneurs limiteront les passages des camions de ramassage tous les 3 à 4 jours, au lieu des quatre quotidiens actuels.



"La multiplication des points de collecte favorise les gestes d'incivilité, ce n'est pas ce qui nous fait avancer. Aujourd'hui, il faut que les habitants sachent qu'il y a des endroits spécifiques, ouverts à toute heure, pour amener leurs déchets. En installant de grands points de tri centraux, les habitants sauront mieux s'organiser", espère de son côté le maire de Bastia, Pierre Savelli.

Afin de faire en sorte que ces nouvelles consignes soient comprises, des distributions des prospectus et du porte-à-porte sont programmés et des ambassadeurs du tri seront également sur place les deux premières semaines de chaque installation des bornes semi-enterrées pour expliquer l(importance de la démarche.



Chaque lieu de la ville ayant ses spécificités, le premier magistrat de la ville et son équipe adapteront le nombre de poubelles et leur capacité pour répondre aux besoins des habitants. C'est le cas par exemple pour le vieux port de Bastia, qui génère quantité de déchets à cause des restaurants. "Au vieux port, il y a beaucoup de restaurants et d'habitation, mais nous savons que généralement, l'entrée sur le port se fait au niveau de la place du marché, c'est la raison pour laquelle nous y avons mis un point de collecte de déchets plus important".





L'autre point fort de ce système, rappelé par Pierre Savelli, réside dans la modularité de ces équipements qui sont interchangeables, afin de répondre à toutes les situations.

"Par exemple, à la citadelle, nous avons deux bornes d'ordures ménagères, mais c'est expérimental. D'ici un peu plus d'un mois, nous remplacerons une des deux par un conteneur de biodéchets. Il sera très pratique pour les commerçants et les restaurateurs. Je pense que la collecte des biodéchets, c'est ce qui diminuera pratiquement à néant le tonnage des ordures ménagères."