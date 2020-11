Décès à L'Ile-Rousse de José Luis Da Araújo Vilar Ribeiro

C'est avec beaucoup d'émotion que l'on a appris hier le décès de José Luis Da Araújo Vilar Ribeiro, survenu à l"âge de 57 ans des suites d'une longue maladie.

Originaire de Cerdal Valenca au Portugal, José Luis Da Issu de cette grande communauté portugaise qui vit à l'Ile-Rousse, Araújo Vilar Ribeiro était dans la cité paoline avec sa famille depuis 2004 .

Il exerçait le métier de maçon et était apprécié de tous.

Homme d'une grande bonté, serviable, toujours souriant, José Luis n'a pas été épargné par le sort. Très affecté par la perte d'un des siens il y a de cela 5 ans, il avait perdu cette joie de vivre qui le caractérisait tant.

Chacun se rappelle de cette passion qu'il avait pour le football. Une passion qu'il a su transmettre à ses deux fils Cristóvâo et Edgar qui ont porté le maillot de l'Association Sportive de Santa-Réparata-di-Balagna.

Atteint par la maladie José Luis, c'est dans la dignité qu'il a fait face à cette nouvelle épreuve.

On gardera de lui cette image d'un homme parfaitement intégré, toujours souriant, travailleur, bon père de famille.

Les funérailles auront lieu demain mercredi 25 novembre à 11h30 au crématorium de l'Ondina à Bastia.

En cette douloureuse circonstance la rédaction de CNI présente à son épouse Mme Paula Lopes Vilar Ribeiro, à ses enfants Cristóvâo, Edgar et Jessica , ses belles-filles et petits-enfants ainsi qu'à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.