Début d’incendie dans une crèche à Santa-Maria-Poggio : 18 personnes évacuées

Ce jeudi 17 octobre, aux alentours de 12h15, un incendie s’est déclaré à la crèche de Vanga di l’Oru, située à Santa-Maria-Poggio. Le feu a pris au rez de chaussée de l’immeuble de deux étages abritant la garderie.



L’incendie, qui a touché une surface de 20 m² sur les 150 m² d la structure, a été maîtrisé avant même l’arrivée des secours. Le personnel de la crèche a utilisé deux extincteurs pour éteindre les flammes. Les sapeurs-pompiers de Cervione, dépêchés sur place avec un fourgon-pompe, ont ensuite sécurisé les lieux.



Grâce à la réactivité du personnel, les douze enfants et six adultes présents ont été rapidement évacués et regroupés sur le parking avant d’être mis en sécurité dans la cantine voisine. Aucune victime n’est donc à déplorer. L’origine du sinistre.reste à determiner.